https://ria.ru/20210215/siriya-1597469864.html
САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
Силы ПВО Сирии перехватили в небе над Дамаском израильские ракеты, сообщило Сирийское государственное агентство новостей (САНА). РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T03:34
2021-02-15T03:34
2021-02-15T04:17
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Силы ПВО Сирии перехватили в небе над Дамаском израильские ракеты, сообщило Сирийское государственное агентство новостей (САНА).Ранее САНА сообщало, что силы ПВО Сирии отражают израильскую атаку на западный пригород Дамаска. По информации агентства, там были слышны сильные взрывы.Удар, по информации агентства, был нанесен в 01.18 с Голанских высот и из Галилеи.Израильские военные не раз обстреливали территорию Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.
https://ria.ru/20210214/siriya-1597457909.html
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