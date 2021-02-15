https://ria.ru/20210215/shtrafy-1597523235.html

В Думу внесли проект о либерализации законодательства о массовых акциях

В Думу внесли проект о либерализации законодательства о массовых акциях

Депутат Андрей Барышев (ЕР) внес с Госдуму законопроект, которым предлагается исключить из КоАП штрафы за организацию массового одновременного пребывания или... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:49

2021-02-15T13:49

2021-02-15T17:41

андрей барышев

россия

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутат Андрей Барышев (ЕР) внес с Госдуму законопроект, которым предлагается исключить из КоАП штрафы за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка.Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Парламентарий предлагает исключить из кодекса статью 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").Согласно этой статье, "организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания или передвижения граждан, публичные призывы к таким акциям либо участие в них", если это стало причиной нарушения общественного порядка, санитарных норм, функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения или связи либо причинило вред зеленым насаждениям, а также создало помехи движению пешеходов, транспорта или затруднило доступ к инфраструктуре (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), штраф для граждан составит десять-двадцать тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч; для юрлиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.Если эти действия повлекли вред здоровью человека или такое нарушение совершено повторно, санкции возрастают: для граждан штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 20 суток; для должностных лиц — от 300 до 600 тысяч; для юрлиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.По мнению автора, последние изменения в КоАП, определяющие ответственность граждан за массовое пребывание граждан в общественных местах, вызвали огромный резонанс. Автор считает, что в действующем законодательстве понятия "массовое присутствие граждан", "группа граждан" не раскрыто в количественном выражении, из чего следует, что любое скопление граждан, не подпадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и станет основанием для привлечения к ответственности."Данное обстоятельство вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека", — отмечает автор в пояснительной записке к документу.Также парламентарий предлагает исключить нормы, где предлагаются санкции за нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования: согласно действующему законодательству, за такое нарушение предлагается штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.В пакете документов к законодательной инициативе отсутствует необходимый для поправок в КоАП отзыв правительства: в конце 2019 года вступил в силу закон, обязывающий вносить в Госдуму законопроекты с поправками в КоАП только при наличии официального отзыва кабмина России.В конце 2020 года президент России подписал закон, согласно которому суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования. Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.

https://ria.ru/20210211/vydelenka-1596923369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/shtraf-1596821637.html

https://ria.ru/20210129/shtrafy-1595152481.html

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андрей барышев, россия, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, общество