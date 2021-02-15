https://ria.ru/20210215/shtraf-1597485226.html
Суд в Казани оштрафовал двух участниц согласованного митинга
Суд в Казани оштрафовал двух участниц согласованного митинга
Вахитовский районный суд Казани оштрафовал двух жительниц Москвы, участвовавших в согласованном митинге, на 10 тысяч каждую за нарушение порядка проведения... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:53
2021-02-15T09:53
2021-02-15T09:53
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казань
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КАЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани оштрафовал двух жительниц Москвы, участвовавших в согласованном митинге, на 10 тысяч каждую за нарушение порядка проведения мероприятия, сообщили РИА Новости в суде.В воскресенье в Казани прошел согласованный митинг против изменения выборного законодательства в Госдуму и задержаний протестующих.Позднее в соцсетях появилось видео задержания нескольких человек на одной из центральных улиц Казани. В сообщениях отмечалось, что были задержаны девять человек, которые участвовали в согласованном митинге, большинство из них отпустили, на двух активисток составили протоколы и доставили в суд. По информации местных СМИ, девушки на митинге использовали баннер."Вчера Вахитовским судом рассмотрено два материала по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Наказание назначено – по каждому штраф 10 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что обе оштрафованные девушки – из Москвы.
https://ria.ru/20210208/deputat-1596571811.html
https://ria.ru/20210205/shtraf-1596203479.html
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россия, госдума рф, москва, казань, происшествия