https://ria.ru/20210215/shpitsa-1597500127.html

Зрители "Танцев со звездами" довели Катерину Шпицу до слез

Зрители "Танцев со звездами" довели Катерину Шпицу до слез

В День всех влюбленных в эфире телеканала "Россия 1" состоялся полуфинал супершоу "Танцы со звездами". Возможно, именно из-за главной темы выпуска участникам в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:58

2021-02-15T11:58

2021-02-15T13:25

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В День всех влюбленных в эфире телеканала "Россия 1" состоялся полуфинал супершоу "Танцы со звездами". Возможно, именно из-за главной темы выпуска участникам в этот раз было непросто сдерживать эмоции.Так, Катерина Шпица расплакалась за кулисами шоу, едва сойдя с паркета. В интервью медиа-платформе "Смотрим" 35-летняя актриса призналась, что "двойка" от зрителей (за предыдущее выступление. – Прим. ред.) ранила ее "в самое сердце", и в какой-то момент она "почувствовала ощущение бессмысленности творчества".Катерина призналась, что за время участия в проекте "Танцы со звездами" очень устала и не ожидала, что расплачется.Шпица попросила зрителей голосовать за их с Михаилом Щепкиным пару и добавила: "Я готова работать, как собака дрессированная и умеющая чувствовать при этом. Мне просто хочется немножко любви и чуть больше справедливости".В отличие от зрителей, жюри достаточно высоко оценивает выступление этой пары. Так, например, за танец в полуфинале Николай Цискаридзе дал им восемь баллов, Егор Дружинин и Гарик Рудник – по девять, а Дарья Златопольская оценила его по максимуму – на десять баллов. О том, как оценят это выступление Шпицы и Щепкина зрители, станет известно в следующее воскресенье, 21 февраля.

https://ria.ru/20210208/dyuzhev-1596502710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, екатерина шпица, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), николай цискаридзе