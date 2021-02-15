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https://ria.ru/20210215/shpitsa-1597500127.html
Зрители "Танцев со звездами" довели Катерину Шпицу до слез
Зрители "Танцев со звездами" довели Катерину Шпицу до слез
В День всех влюбленных в эфире телеканала "Россия 1" состоялся полуфинал супершоу "Танцы со звездами". Возможно, именно из-за главной темы выпуска участникам в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:58
2021-02-15T13:25
новости культуры
шоу-бизнес
шоубиз
екатерина шпица
знаменитости
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россия-1 (телеканал)
николай цискаридзе
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В День всех влюбленных в эфире телеканала "Россия 1" состоялся полуфинал супершоу "Танцы со звездами". Возможно, именно из-за главной темы выпуска участникам в этот раз было непросто сдерживать эмоции.Так, Катерина Шпица расплакалась за кулисами шоу, едва сойдя с паркета. В интервью медиа-платформе "Смотрим" 35-летняя актриса призналась, что "двойка" от зрителей (за предыдущее выступление. – Прим. ред.) ранила ее "в самое сердце", и в какой-то момент она "почувствовала ощущение бессмысленности творчества".Катерина призналась, что за время участия в проекте "Танцы со звездами" очень устала и не ожидала, что расплачется.Шпица попросила зрителей голосовать за их с Михаилом Щепкиным пару и добавила: "Я готова работать, как собака дрессированная и умеющая чувствовать при этом. Мне просто хочется немножко любви и чуть больше справедливости".В отличие от зрителей, жюри достаточно высоко оценивает выступление этой пары. Так, например, за танец в полуфинале Николай Цискаридзе дал им восемь баллов, Егор Дружинин и Гарик Рудник – по девять, а Дарья Златопольская оценила его по максимуму – на десять баллов. О том, как оценят это выступление Шпицы и Щепкина зрители, станет известно в следующее воскресенье, 21 февраля.
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новости культуры, шоу-бизнес, екатерина шпица, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), николай цискаридзе

Зрители "Танцев со звездами" довели Катерину Шпицу до слез

11:58 15.02.2021 (обновлено: 13:25 15.02.2021)
 
© Фото : предоставлено телеканалом "Россия 1"Катерина Шпица и Михаил Щепкин на проекте "Танцы со звездами"
Катерина Шпица и Михаил Щепкин на проекте Танцы со звездами - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : предоставлено телеканалом "Россия 1"
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В День всех влюбленных в эфире телеканала "Россия 1" состоялся полуфинал супершоу "Танцы со звездами". Возможно, именно из-за главной темы выпуска участникам в этот раз было непросто сдерживать эмоции.
Так, Катерина Шпица расплакалась за кулисами шоу, едва сойдя с паркета. В интервью медиа-платформе "Смотрим" 35-летняя актриса призналась, что "двойка" от зрителей (за предыдущее выступление. – Прим. ред.) ранила ее "в самое сердце", и в какой-то момент она "почувствовала ощущение бессмысленности творчества".

"В какие-то моменты жизни борешься с ветряными мельницами. Я сейчас говорю не про коллег, а о мире, о соцсетях. Чья-то обнаженная часть тела будоражит больше, чем искусство, над которым люди трудятся и упахиваются", — поделилась своими чувствами актриса.

Катерина призналась, что за время участия в проекте "Танцы со звездами" очень устала и не ожидала, что расплачется.
"Произошел такой неожиданный для меня выброс. И сегодня такой день… Я вспомнила о сыне, родителях, о сестре, у которой был день рождения".
Шпица попросила зрителей голосовать за их с Михаилом Щепкиным пару и добавила: "Я готова работать, как собака дрессированная и умеющая чувствовать при этом. Мне просто хочется немножко любви и чуть больше справедливости".
В отличие от зрителей, жюри достаточно высоко оценивает выступление этой пары. Так, например, за танец в полуфинале Николай Цискаридзе дал им восемь баллов, Егор Дружинин и Гарик Рудник – по девять, а Дарья Златопольская оценила его по максимуму – на десять баллов. О том, как оценят это выступление Шпицы и Щепкина зрители, станет известно в следующее воскресенье, 21 февраля.
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:56Шоубиз
Дюжев надеется вернуться в "Танцы со звездами"
 
ШоубизНовости культурыШоу-бизнесЕкатерина ШпицаЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)Николай Цискаридзе
 
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