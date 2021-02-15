https://ria.ru/20210215/shkola-1597562837.html

В Якутии школьник ударил учительницу по лицу

В Якутии школьник ударил учительницу по лицу

Учительница в Якутии попала в больницу с подозрением на перелом носа из-за конфликта с десятиклассником, сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:46

2021-02-15T16:46

2021-02-15T18:20

россия

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 15 фев — РИА Новости. Учительница в Якутии попала в больницу с подозрением на перелом носа из-за конфликта с десятиклассником, сообщили в региональном управлении МВД.Полиция в Абыйском районе республики проверяет инцидент в Урасалахской средней школе.В пресс-службе ведомства рассказали, что 30-летняя учительница обратилась в больницу с переломом носа 13 февраля.Несовершеннолетний не состоял на профилактическом учете. На его родителей составили административные протоколы.В управление образования направят представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта.

https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html

россия

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), происшествия