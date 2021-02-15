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В Якутии школьник ударил учительницу по лицу
В Якутии школьник ударил учительницу по лицу
Учительница в Якутии попала в больницу с подозрением на перелом носа из-за конфликта с десятиклассником, сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:46
2021-02-15T16:46
2021-02-15T18:20
россия
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 15 фев — РИА Новости. Учительница в Якутии попала в больницу с подозрением на перелом носа из-за конфликта с десятиклассником, сообщили в региональном управлении МВД.Полиция в Абыйском районе республики проверяет инцидент в Урасалахской средней школе.В пресс-службе ведомства рассказали, что 30-летняя учительница обратилась в больницу с переломом носа 13 февраля.Несовершеннолетний не состоял на профилактическом учете. На его родителей составили административные протоколы.В управление образования направят представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта.
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россия, республика саха (якутия), происшествия
ЯКУТСК, 15 фев — РИА Новости. Учительница в Якутии попала в больницу с подозрением на перелом носа из-за конфликта с десятиклассником, сообщили в региональном управлении МВД.
Полиция в Абыйском районе республики проверяет инцидент в Урасалахской средней школе.
В пресс-службе ведомства рассказали, что 30-летняя учительница обратилась в больницу с переломом носа 13 февраля.
Несовершеннолетний не состоял на профилактическом учете. На его родителей составили административные протоколы.
В управление образования направят представление об устранении причин, способствовавших возникновению конфликта.