https://ria.ru/20210215/samsung-1597514344.html

Samsung представил смартфон с гигантской автономностью

Samsung представил смартфон с гигантской автономностью

Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy F62, который отличается значительной автономностью. О премьере сообщает портал Sammobile. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:02

2021-02-15T13:02

2021-02-15T13:02

наука

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy F62, который отличается значительной автономностью. О премьере сообщает портал Sammobile.Смартфон получил 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии Super AMOLED+ и способный обновлять изображение на частоте лишь 60 Гц. В панель из стекла Gorilla Glass врезана фронтальная камера на 32 Мп.За производительность устройства отвечает не самый новый, но все еще производительный 7-нанометровый процессор Exynos 9825. Объем оперативной памяти – 6 или 8 ГБ, а встроенной может быть только 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD. У Galaxy F62 камера состоит из четырех сенсоров: 64, 12 ("ширик"), 5 (макро) и 5 (для боке) Мп. Максимальное качество видеозаписи на основную камеры составляет 4K и 30 кадров в секунду.Гаджет работает лишь в LTE-сетях, поддержки 5G тут нет. Есть в Samsung Galaxy F62 Bluetooth 5.0, NFC, порт USB-C и стандартный аудиоджек. Смартфон работает он под управлением Android 11 с новым фирменным интерфейсом One UI 3.1. Он получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 25 ватт.Сперва смартфон появится 22 февраля на индийском рынке, где за него попросят от 330 долларов (примерно 24 000 рублей). Позже смартфон появится и в других странах.

https://ria.ru/20210205/samsung-1595898082.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, гаджеты, технологии