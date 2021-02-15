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Наука
https://ria.ru/20210215/samsung-1597514344.html
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью
Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy F62, который отличается значительной автономностью. О премьере сообщает портал Sammobile. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:02
2021-02-15T13:02
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy F62, который отличается значительной автономностью. О премьере сообщает портал Sammobile.Смартфон получил 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии Super AMOLED+ и способный обновлять изображение на частоте лишь 60 Гц. В панель из стекла Gorilla Glass врезана фронтальная камера на 32 Мп.За производительность устройства отвечает не самый новый, но все еще производительный 7-нанометровый процессор Exynos 9825. Объем оперативной памяти – 6 или 8 ГБ, а встроенной может быть только 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD. У Galaxy F62 камера состоит из четырех сенсоров: 64, 12 ("ширик"), 5 (макро) и 5 (для боке) Мп. Максимальное качество видеозаписи на основную камеры составляет 4K и 30 кадров в секунду.Гаджет работает лишь в LTE-сетях, поддержки 5G тут нет. Есть в Samsung Galaxy F62 Bluetooth 5.0, NFC, порт USB-C и стандартный аудиоджек. Смартфон работает он под управлением Android 11 с новым фирменным интерфейсом One UI 3.1. Он получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 25 ватт.Сперва смартфон появится 22 февраля на индийском рынке, где за него попросят от 330 долларов (примерно 24 000 рублей). Позже смартфон появится и в других странах.
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samsung, google android, гаджеты, технологии

Samsung представил смартфон с гигантской автономностью

13:02 15.02.2021
 
© SamsungSamsung Galaxy F62
Samsung Galaxy F62 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Samsung выпустил новый смартфон — Galaxy F62, который отличается значительной автономностью. О премьере сообщает портал Sammobile.
Смартфон получил 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии Super AMOLED+ и способный обновлять изображение на частоте лишь 60 Гц. В панель из стекла Gorilla Glass врезана фронтальная камера на 32 Мп.
За производительность устройства отвечает не самый новый, но все еще производительный 7-нанометровый процессор Exynos 9825. Объем оперативной памяти – 6 или 8 ГБ, а встроенной может быть только 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.
У Galaxy F62 камера состоит из четырех сенсоров: 64, 12 ("ширик"), 5 (макро) и 5 (для боке) Мп. Максимальное качество видеозаписи на основную камеры составляет 4K и 30 кадров в секунду.
Гаджет работает лишь в LTE-сетях, поддержки 5G тут нет. Есть в Samsung Galaxy F62 Bluetooth 5.0, NFC, порт USB-C и стандартный аудиоджек. Смартфон работает он под управлением Android 11 с новым фирменным интерфейсом One UI 3.1. Он получил аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 25 ватт.
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 08:00Наука
Чем новый флагманский смартфон Samsung Galaxy лучше iPhone
Сперва смартфон появится 22 февраля на индийском рынке, где за него попросят от 330 долларов (примерно 24 000 рублей). Позже смартфон появится и в других странах.
 
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