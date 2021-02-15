https://ria.ru/20210215/samolet-1597542945.html
Вылетевший в Челябинск самолет возвращается в Шереметьево
Вылетевший в Челябинск самолет возвращается в Шереметьево
Самолет, следовавший рейсом Москва-Челябинск, возвращается в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине - из-за срабатывания одного из датчиков в кабине РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:25
2021-02-15T15:25
2021-02-15T15:28
sukhoi superjet
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Москва-Челябинск, возвращается в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине - из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия"."Самолет рейса 6259 Москва-Челябинск, выполняемый на SSJ100, возвращается в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое готовится к вылету после 16.30.
https://ria.ru/20210214/samolet-1597269405.html
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sukhoi superjet, шереметьево (аэропорт), происшествия