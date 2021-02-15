https://ria.ru/20210215/samolet-1597542945.html

Вылетевший в Челябинск самолет возвращается в Шереметьево

Вылетевший в Челябинск самолет возвращается в Шереметьево

Самолет, следовавший рейсом Москва-Челябинск, возвращается в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине - из-за срабатывания одного из датчиков в кабине РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:25

2021-02-15T15:25

2021-02-15T15:28

sukhoi superjet

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Москва-Челябинск, возвращается в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине - из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия"."Самолет рейса 6259 Москва-Челябинск, выполняемый на SSJ100, возвращается в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое готовится к вылету после 16.30.

https://ria.ru/20210214/samolet-1597269405.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sukhoi superjet, шереметьево (аэропорт), происшествия