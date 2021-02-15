https://ria.ru/20210215/samolet-1597540189.html
Вылетевший в Минеральные Воды самолет вернулся в Москву
Вылетевший в Минеральные Воды самолет вернулся в Москву
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва - Минеральные Воды вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:06
2021-02-15T15:06
2021-02-15T15:06
ютэйр
москва
минеральные воды
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва - Минеральные Воды вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления, сел штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Пятнадцатого февраля на рейсе UT373 Москва - Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме в 13.06 местного времени. С пассажирами и экипажем все в порядке", - сказала собеседница агентства.Согласно правилам, авиакомпания меняет борт, который вылетит в ближайшее время.
https://ria.ru/20210214/samolet-1597416203.html
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ютэйр, москва, минеральные воды, происшествия