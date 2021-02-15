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Украинский дипломат заявил о развороте Запада к России
Украинский дипломат заявил о развороте Запада к России
Бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный в эфире канала "Наш" заявил о начале распада "клуба друзей Украины против... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:09
2021-02-15T18:19
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
роман бессмертный
владимир путин
германия
украина
в мире
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В Киеве заявили о распаде «клуба друзей Украины против Путина»
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный в эфире канала "Наш" заявил о начале распада "клуба друзей Украины против Путина". Бессмертный заявил, что Россия обязательно достроит и введет в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2". Бессмертный обратил внимание на сообщения СМИ о том, что Германия якобы готова перекрыть газопровод по дну Балтики, если не будет транзита через Украину. Он также отметил, что Австрия и Франция фактически "в унисон" высказались в поддержку проекта. Дипломат призвал отстаивать интересы Киева в этой ситуации."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Вашингтон выступает против проекта и продвигает в ЕС сжиженный природный газ. Аналогичную позицию занимает Украина, которая не может позволить себе потерять доходы от транзита. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии. С датскими властями работы согласованы с 15 января, немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, роман бессмертный, владимир путин, германия, украина, в мире

Украинский дипломат заявил о развороте Запада к России

16:09 15.02.2021 (обновлено: 18:19 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный в эфире канала "Наш" заявил о начале распада "клуба друзей Украины против Путина".
Бессмертный заявил, что Россия обязательно достроит и введет в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2".
"Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 <…> и начало ни с того, ни с сего строительства "Северного потока", — сказал дипломат. Он подчеркнул, что это неслучайные совпадения.
Бессмертный обратил внимание на сообщения СМИ о том, что Германия якобы готова перекрыть газопровод по дну Балтики, если не будет транзита через Украину. Он также отметил, что Австрия и Франция фактически "в унисон" высказались в поддержку проекта. Дипломат призвал отстаивать интересы Киева в этой ситуации.
"Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе", — добавил дипломат.
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 16:11
Украинский посол обвинил Штайнмайера в поддержке России
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Вашингтон выступает против проекта и продвигает в ЕС сжиженный природный газ. Аналогичную позицию занимает Украина, которая не может позволить себе потерять доходы от транзита.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии. С датскими властями работы согласованы с 15 января, немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Роман БессмертныйВладимир ПутинГерманияУкраинаВ мире
 
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