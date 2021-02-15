https://ria.ru/20210215/razvorot-1597552869.html

Украинский дипломат заявил о развороте Запада к России

Украинский дипломат заявил о развороте Запада к России

Бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный в эфире канала "Наш" заявил о начале распада "клуба друзей Украины против... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:09

2021-02-15T16:09

2021-02-15T18:19

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

роман бессмертный

владимир путин

германия

украина

в мире

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В Киеве заявили о распаде «клуба друзей Украины против Путина»

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный в эфире канала "Наш" заявил о начале распада "клуба друзей Украины против Путина". Бессмертный заявил, что Россия обязательно достроит и введет в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2". Бессмертный обратил внимание на сообщения СМИ о том, что Германия якобы готова перекрыть газопровод по дну Балтики, если не будет транзита через Украину. Он также отметил, что Австрия и Франция фактически "в унисон" высказались в поддержку проекта. Дипломат призвал отстаивать интересы Киева в этой ситуации."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Вашингтон выступает против проекта и продвигает в ЕС сжиженный природный газ. Аналогичную позицию занимает Украина, которая не может позволить себе потерять доходы от транзита. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии. С датскими властями работы согласованы с 15 января, немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.

https://ria.ru/20210207/shtaynmayer-1596393234.html

россия

германия

украина

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, роман бессмертный, владимир путин, германия, украина, в мире