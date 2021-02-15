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В Кузбассе обвиняемая в растрате депутат вышла из "Единой России"
В Кузбассе обвиняемая в растрате депутат вышла из "Единой России"
Председатель общества инвалидов, депутат парламента Кузбасса от "Единой России" Валентина Шмакова, обвиняемая в растрате бюджетных средств, вышла из партии,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:44
2021-02-15T10:53
алексей синицын
единая россия
кемеровская область
общество
политика
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КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Председатель общества инвалидов, депутат парламента Кузбасса от "Единой России" Валентина Шмакова, обвиняемая в растрате бюджетных средств, вышла из партии, парламент Кузбасса досрочно прекратил ее депутатские полномочия.Шмакова обвиняется в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)."Валентина Ивановна Шмакова написала заявление о добровольном выходе из партии "Единая Россия" и сложении с себя полномочий депутата заксобрания Кузбасса", – говорится в сообщении секретаря Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексея Синицына, опубликованном на сайте отделения.Он добавил, что 29 января 2021 года Беловское местное отделение ЕР удовлетворило заявление о выходе Шмаковой из партии.Как сообщили в пресс-службе ЗС Кузбасса, Шмакова обратилась в парламент Кузбасса о досрочном прекращении депутатских полномочий. "Депутаты, в соответствии с регламентом, досрочно проголосовали за принятие соответствующего постановления", – говорится в сообщении парламента.
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алексей синицын, единая россия, кемеровская область, общество, политика

В Кузбассе обвиняемая в растрате депутат вышла из "Единой России"

10:44 15.02.2021 (обновлено: 10:53 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Председатель общества инвалидов, депутат парламента Кузбасса от "Единой России" Валентина Шмакова, обвиняемая в растрате бюджетных средств, вышла из партии, парламент Кузбасса досрочно прекратил ее депутатские полномочия.
Шмакова обвиняется в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
"Валентина Ивановна Шмакова написала заявление о добровольном выходе из партии "Единая Россия" и сложении с себя полномочий депутата заксобрания Кузбасса", – говорится в сообщении секретаря Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексея Синицына, опубликованном на сайте отделения.
Он добавил, что 29 января 2021 года Беловское местное отделение ЕР удовлетворило заявление о выходе Шмаковой из партии.
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Как сообщили в пресс-службе ЗС Кузбасса, Шмакова обратилась в парламент Кузбасса о досрочном прекращении депутатских полномочий. "Депутаты, в соответствии с регламентом, досрочно проголосовали за принятие соответствующего постановления", – говорится в сообщении парламента.
 
Алексей СиницынЕдиная РоссияКемеровская областьОбществоПолитика
 
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