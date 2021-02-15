https://ria.ru/20210215/rasstavanie-1597491898.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения
Расставание часто сравнивают с "маленькой смертью": отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если желание не обоюдное?
2021-02-15T12:00
2021-02-15T12:00
2021-02-15T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения
Расставание часто сравнивают с «маленькой смертью»: отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если решение не обоюдное?
audio/mpeg
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения
Расставание часто сравнивают с «маленькой смертью»: отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если решение не обоюдное?
audio/mpeg
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, какие приёмы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.2:00 Об экономической зависимости от другого4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"7:30 Как переживают расстояние: этапы8:00 Как и когда сделать работу над ошибками12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнёра16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребёнок18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва19:25 Какие приёмы помогут пережить расставание20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва22:05 О страхе повторить прошлый сценарий26:00 Как подобрать слова и подготовить партнёра к расставаниюЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения
Расставание часто сравнивают с "маленькой смертью": отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если желание не обоюдное?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой
и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном
разбираемся, какие приёмы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.
2:00 Об экономической зависимости от другого
4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"
7:30 Как переживают расстояние: этапы
8:00 Как и когда сделать работу над ошибками
12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнёра
16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребёнок
18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва
19:25 Какие приёмы помогут пережить расставание
20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва
22:05 О страхе повторить прошлый сценарий
26:00 Как подобрать слова и подготовить партнёра к расставанию
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Монтаж Светланы Виноградовой
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