https://ria.ru/20210215/rasstavanie-1597491898.html

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения

Расставание часто сравнивают с "маленькой смертью": отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если желание не обоюдное?

2021-02-15T12:00

2021-02-15T12:00

2021-02-15T12:00

страхи/ошибки

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597491778_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_6a88a9e7f778a7f445a1c156a6762bc9.jpg

Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения Расставание часто сравнивают с «маленькой смертью»: отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если решение не обоюдное? audio/mpeg

Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения Расставание часто сравнивают с «маленькой смертью»: отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если решение не обоюдное? audio/mpeg

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, какие приёмы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.2:00 Об экономической зависимости от другого4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"7:30 Как переживают расстояние: этапы8:00 Как и когда сделать работу над ошибками12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнёра16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребёнок18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва19:25 Какие приёмы помогут пережить расставание20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва22:05 О страхе повторить прошлый сценарий26:00 Как подобрать слова и подготовить партнёра к расставаниюЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст