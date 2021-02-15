Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210215/rasstavanie-1597491898.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения
Расставание часто сравнивают с "маленькой смертью": отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если желание не обоюдное?
2021-02-15T12:00
2021-02-15T12:00
страхи/ошибки
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597491778_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_6a88a9e7f778a7f445a1c156a6762bc9.jpg
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения
Расставание часто сравнивают с «маленькой смертью»: отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если решение не обоюдное?
audio/mpeg
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения
Расставание часто сравнивают с «маленькой смертью»: отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если решение не обоюдное?
audio/mpeg
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, какие приёмы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.2:00 Об экономической зависимости от другого4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"7:30 Как переживают расстояние: этапы8:00 Как и когда сделать работу над ошибками12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнёра16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребёнок18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва19:25 Какие приёмы помогут пережить расставание20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва22:05 О страхе повторить прошлый сценарий26:00 Как подобрать слова и подготовить партнёра к расставаниюЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597491778_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_581fc5da97957629a85f52d8f00a3b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения

12:00 15.02.2021
 
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Расставание часто сравнивают с "маленькой смертью": отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период? Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если желание не обоюдное?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, какие приёмы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.
2:00 Об экономической зависимости от другого
4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"
7:30 Как переживают расстояние: этапы
8:00 Как и когда сделать работу над ошибками
12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнёра
16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребёнок
18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва
19:25 Какие приёмы помогут пережить расставание
20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва
22:05 О страхе повторить прошлый сценарий
26:00 Как подобрать слова и подготовить партнёра к расставанию
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/ОшибкиПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
Лента новостейМолния