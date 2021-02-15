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В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:05
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россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В России началась единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя.За ней последуют трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля - в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля).Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

В России началась шестидневная рабочая неделя

00:05 15.02.2021 (обновлено: 00:23 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В России началась единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя.
За ней последуют трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля - в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.
При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля).
Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
Сотрудники офиса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 07:32
Эксперт оценил перспективу введения четырехдневной рабочей недели
 
РоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
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