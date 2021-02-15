https://ria.ru/20210215/rabota-1597464140.html

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T00:05

2021-02-15T00:05

2021-02-15T00:23

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В России началась единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя.За ней последуют трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля - в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля).Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

https://ria.ru/20210202/chetyrekhdnevka-1595604059.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество