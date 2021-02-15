https://ria.ru/20210215/rabochie-1597606147.html
Заммэра Москвы рассказал о работе специалистов по уборке снега
Заммэра Москвы рассказал о работе специалистов по уборке снега
Москва не испытывает дефицита рабочих для уборки территорий после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T21:03
2021-02-15T21:03
2021-02-15T21:03
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва не испытывает дефицита рабочих для уборки территорий после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники."Говорить о том, что дефицит (рабочих - ред.), я бы этого не сказал. У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города. И мы не привлекаем никакие военизированные подразделения, ни к кому не обращаемся за помощью, а городские службы справляются собственными силами, убирая снег", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, есть ли дефицит кадров для уборки улиц.Он отметил, что особенно много работы в центре столицы."Особый предмет работы - это Центральный округ, здесь приходится со дворов снег вывозить, его некуда перекинуть, малы по площади дворы. Крыши двухскатные, мы их чистим, это же такой же объем снега, как и на улично-дорожной сети, надо будет вывезти, мы его вывозим. Очень сложная работа, поэтому по Центральному округу были привлечены дополнительные силы наших городских инженерных компаний, и специалисты работают на очистке центральных улиц, переулков", - заявил Бирюков.
https://ria.ru/20210215/kryshi-1597605439.html
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва
не испытывает дефицита рабочих для уборки территорий после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
в эфире телеканала "Россия 24"
.
Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники.
"Говорить о том, что дефицит (рабочих - ред.), я бы этого не сказал. У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города. И мы не привлекаем никакие военизированные подразделения, ни к кому не обращаемся за помощью, а городские службы справляются собственными силами, убирая снег", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, есть ли дефицит кадров для уборки улиц.
Он отметил, что особенно много работы в центре столицы.
"Особый предмет работы - это Центральный округ, здесь приходится со дворов снег вывозить, его некуда перекинуть, малы по площади дворы. Крыши двухскатные, мы их чистим, это же такой же объем снега, как и на улично-дорожной сети, надо будет вывезти, мы его вывозим. Очень сложная работа, поэтому по Центральному округу были привлечены дополнительные силы наших городских инженерных компаний, и специалисты работают на очистке центральных улиц, переулков", - заявил Бирюков.