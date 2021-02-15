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Заммэра Москвы рассказал о работе специалистов по уборке снега
Заммэра Москвы рассказал о работе специалистов по уборке снега
Москва не испытывает дефицита рабочих для уборки территорий после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T21:03
2021-02-15T21:03
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва не испытывает дефицита рабочих для уборки территорий после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники."Говорить о том, что дефицит (рабочих - ред.), я бы этого не сказал. У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города. И мы не привлекаем никакие военизированные подразделения, ни к кому не обращаемся за помощью, а городские службы справляются собственными силами, убирая снег", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, есть ли дефицит кадров для уборки улиц.Он отметил, что особенно много работы в центре столицы."Особый предмет работы - это Центральный округ, здесь приходится со дворов снег вывозить, его некуда перекинуть, малы по площади дворы. Крыши двухскатные, мы их чистим, это же такой же объем снега, как и на улично-дорожной сети, надо будет вывезти, мы его вывозим. Очень сложная работа, поэтому по Центральному округу были привлечены дополнительные силы наших городских инженерных компаний, и специалисты работают на очистке центральных улиц, переулков", - заявил Бирюков.
https://ria.ru/20210215/kryshi-1597605439.html
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петр бирюков, москва, общество

Заммэра Москвы рассказал о работе специалистов по уборке снега

21:03 15.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие расчищают от снега и наледи Патриарший мост в Москве
Рабочие расчищают от снега и наледи Патриарший мост в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва не испытывает дефицита рабочих для уборки территорий после сильного снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".
Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники.
Очистка крыш от снега и льда в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 20:55
Почти все крыши социальных объектов в Москве очистили от снега
"Говорить о том, что дефицит (рабочих - ред.), я бы этого не сказал. У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города. И мы не привлекаем никакие военизированные подразделения, ни к кому не обращаемся за помощью, а городские службы справляются собственными силами, убирая снег", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, есть ли дефицит кадров для уборки улиц.
Он отметил, что особенно много работы в центре столицы.
"Особый предмет работы - это Центральный округ, здесь приходится со дворов снег вывозить, его некуда перекинуть, малы по площади дворы. Крыши двухскатные, мы их чистим, это же такой же объем снега, как и на улично-дорожной сети, надо будет вывезти, мы его вывозим. Очень сложная работа, поэтому по Центральному округу были привлечены дополнительные силы наших городских инженерных компаний, и специалисты работают на очистке центральных улиц, переулков", - заявил Бирюков.
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Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
 
Петр БирюковМоскваОбщество
 
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