Песков заявил, что рейтинг Путина основан на делах, а не на инсинуациях
14:06 15.02.2021 (обновлено: 14:27 15.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рейтинг президента России Владимира Путина и доверие к нему основано на делах, а не на инсинуациях из фильма про "дворец" в Геленджике, которые являются чушью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, объявился, и про то, что в этом доме происходит, появилась информация из первых уст; что называется, и о планах использования этого объекта также было объявлено - планы по коммерческому использованию. Соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома к президенту является полной чушью и враньем. В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия и его работы все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел опубликованный в YouTube фильм, где утверждается, что у президента якобы имеется "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Позже Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".
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