https://ria.ru/20210215/putin-1597527184.html

Песков заявил, что рейтинг Путина основан на делах, а не на инсинуациях

Песков заявил, что рейтинг Путина основан на делах, а не на инсинуациях

Рейтинг президента России Владимира Путина и доверие к нему основано на делах, а не на инсинуациях из фильма про "дворец" в Геленджике, которые являются чушью,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:06

2021-02-15T14:06

2021-02-15T14:27

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аркадий ротенберг

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дмитрий песков

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политика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рейтинг президента России Владимира Путина и доверие к нему основано на делах, а не на инсинуациях из фильма про "дворец" в Геленджике, которые являются чушью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, объявился, и про то, что в этом доме происходит, появилась информация из первых уст; что называется, и о планах использования этого объекта также было объявлено - планы по коммерческому использованию. Соответственно, стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома к президенту является полной чушью и враньем. В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия и его работы все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - сказал Песков журналистам.Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел опубликованный в YouTube фильм, где утверждается, что у президента якобы имеется "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Позже Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже не один год и закончатся примерно "через пару лет".

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/lavrov-1596578641.html

https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html

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геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аркадий ротенберг, youtube, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, политика