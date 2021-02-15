https://ria.ru/20210215/prokat-1597486575.html

Комедия "Родные" возглавила прокат в России и СНГ в выходные

Комедия "Родные" возглавила прокат в России и СНГ в выходные

Комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 200,9 миллиона рублей по неофициальным и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T10:09

2021-02-15T10:09

2021-02-15T12:01

культура

сергей бурунов

кино и сериалы

новости культуры

монеточка

дензел вашингтон

джаред лето

сергей светлаков

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комедийная мелодрама "Родные" режиссера Ильи Аксенова возглавила прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 200,9 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Отец семейства (Сергей Бурунов) решает исполнить мечту всей жизни - отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.На втором месте в рейтинге полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа", собравший за выходные 145,5 миллиона рублей.Третью строчку рейтинга заняла романтическая комедия "Love" режиссера Игоря Твердохлебова. Картина собрала за выходные 48 миллионов рублей.На четвертом месте мультфильм "Пончары. Глобальное закругление". Он собрал за выходные 40,7 миллиона рублей.Закрывает рейтинг детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 27,9 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.

https://ria.ru/20210210/svetlakov-1596714867.html

https://ria.ru/20210212/kino-1597091187.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, монеточка, дензел вашингтон, джаред лето, сергей светлаков