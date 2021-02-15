Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html
В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19, сообщает общественное... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:17
2021-02-15T21:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
крит (остров)
здоровье - общество
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости. В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19, сообщает общественное телевидение ERT.Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер, сообщает телеканал.Согласно первой оценке, его смерть наступила по другим причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за аллергического анафилактического шока.Врачи посчитали, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось, сообщает ТВ.При этом для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.Вакцинация в Греции началась 27 декабря. Ежедневно сейчас делается более 20 тысяч прививок.В Греции используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. С 15 февраля стали делать прививки вакцины AstraZeneca, ее используют только для возрастной группы от 60 до 64 лет.По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20210215/shtamm-1597522091.html
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595539330.html
крит (остров)
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, крит (остров), здоровье - общество, греция, в мире

В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса

20:17 15.02.2021 (обновлено: 21:29 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости. В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19, сообщает общественное телевидение ERT.
Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер, сообщает телеканал.
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 13:48Распространение коронавируса
"Британский" штамм коронавируса признали более смертоносным
Согласно первой оценке, его смерть наступила по другим причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за аллергического анафилактического шока.
Врачи посчитали, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось, сообщает ТВ.
При этом для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.
Вакцинация в Греции началась 27 декабря. Ежедневно сейчас делается более 20 тысяч прививок.
В Греции используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. С 15 февраля стали делать прививки вакцины AstraZeneca, ее используют только для возрастной группы от 60 до 64 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 16:29Распространение коронавируса
В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Крит (остров)Здоровье - ОбществоГрецияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
Лента новостейМолния