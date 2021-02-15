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В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19, сообщает общественное... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:17
2021-02-15T20:17
2021-02-15T21:29
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греция
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АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости. В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19, сообщает общественное телевидение ERT.Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер, сообщает телеканал.Согласно первой оценке, его смерть наступила по другим причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за аллергического анафилактического шока.Врачи посчитали, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось, сообщает ТВ.При этом для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.Вакцинация в Греции началась 27 декабря. Ежедневно сейчас делается более 20 тысяч прививок.В Греции используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. С 15 февраля стали делать прививки вакцины AstraZeneca, ее используют только для возрастной группы от 60 до 64 лет.По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, крит (остров), здоровье - общество, греция, в мире
АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости.
В университетской больнице Ираклиона на Крите
скончался 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19, сообщает общественное телевидение ERT
.
Пожилой человек сидел в приемной после прививки и внезапно упал. Врачи прибежали сразу и помогли, но, прежде чем его перевели в реанимацию, он умер, сообщает телеканал.
Согласно первой оценке, его смерть наступила по другим причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за аллергического анафилактического шока.
Врачи посчитали, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, отметив, что с научной точки зрения смерти после какой-либо вакцинации не наблюдалось, сообщает ТВ.
При этом для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.
Вакцинация в Греции началась 27 декабря. Ежедневно сейчас делается более 20 тысяч прививок.
В Греции используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. С 15 февраля стали делать прививки вакцины AstraZeneca, ее используют только для возрастной группы от 60 до 64 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.