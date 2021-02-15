В бундестаге отказались обсуждать с США остановку "Северного потока — 2"
17:20 15.02.2021 (обновлено: 18:02 15.02.2021)
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые") выступил против обсуждения "механизма остановки" "Северного потока — 2" с Соединенными Штатами. Об этом он заявил РИА Новости.
Как подчеркнул Эрнст, он приветствует то, что при президенте Джо Байдене Вашингтон стал проявлять "большую готовность разговаривать".
"Однако остановка "Северного потока — 2" не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины", — сказал депутат.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что от американской администрации Берлину поступили новые предложения, связанные с возможным снятием санкций с проекта. Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки" транзита газа в случае "нарушения" Россией прав человека. Кроме того, Штаты предлагают дать Украине новые гарантии в том, что она останется поставщиком энергоресурсов в ЕС.
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"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Работы продолжились через год: в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 — в водах Дании и 28 — Германии.
С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.
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