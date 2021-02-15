https://ria.ru/20210215/potok-1597570598.html

В бундестаге отказались обсуждать с США остановку "Северного потока — 2"

В бундестаге отказались обсуждать с США остановку "Северного потока — 2"

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые") выступил против обсуждения "механизма остановки" "Северного потока — 2" с... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:20

2021-02-15T17:20

2021-02-15T18:02

россия

клаус эрнст

северный поток — 2

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 15 фев — РИА Новости. Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые") выступил против обсуждения "механизма остановки" "Северного потока — 2" с Соединенными Штатами. Об этом он заявил РИА Новости.Как подчеркнул Эрнст, он приветствует то, что при президенте Джо Байдене Вашингтон стал проявлять "большую готовность разговаривать". Ранее газета Handelsblatt сообщила, что от американской администрации Берлину поступили новые предложения, связанные с возможным снятием санкций с проекта. Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки" транзита газа в случае "нарушения" Россией прав человека. Кроме того, Штаты предлагают дать Украине новые гарантии в том, что она останется поставщиком энергоресурсов в ЕС."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 — в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.

https://ria.ru/20210213/nordstream-1597360892.html

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россия, клаус эрнст, северный поток — 2, германия, сша, в мире