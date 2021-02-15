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Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании

Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании

Баржа "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, свидетельствуют данные системы позиционирования судов ShipTracking. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:27

2021-02-15T13:27

2021-02-15T16:59

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nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Баржа "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока — 2" в водах Дании, свидетельствуют данные системы позиционирования судов ShipTracking.На прошлой неделе издание Spiegel сообщило, что российский трубоукладчик приостановил работы из-за шторма и холодного фронта.Проект предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями работы согласованы с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, украина, в мире