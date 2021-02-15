https://ria.ru/20210215/potok-1597497628.html

Названы условия переговоров США и Германии по "Северному потоку — 2"

Названы условия переговоров США и Германии по "Северному потоку — 2"

Власти Германии и США пока не вели прямых переговоров по газопроводу "Северный поток — 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на заявление Министерства... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:26

2021-02-15T11:26

2021-02-15T12:42

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

петер альтмайер

зигмар габриэль

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Власти Германии и США пока не вели прямых переговоров по газопроводу "Северный поток — 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на заявление Министерства экономики ФРГ.Обсуждения российского проекта начнутся после того, как президент США Джо Байден окончательно сформирует состав администрации.При этом консультации в Вашингтоне уже начались. По данным Handelsblatt, в диалоге участвовали представители Госдепа, Минфина, Министерства энергетики и других ведомств под руководством Совета национальной безопасности.Ранее журнал Spiegel сообщил, что от Германии в обсуждении участвуют люди из правительства, а также эксперты по трансатлантическим отношениям, среди которых экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль. Издание утверждает, что стороны обсуждают "стратегический пакет" мер, который бы удовлетворил Вашингтон. Среди них — строительство терминалов СПГ в Германии, а также опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" при нарушении международного права или прав человека со стороны России."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон активно выступает против проекта и продвигает в ЕС сжиженный природный газ. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: из них 120 в водах Дании и 28 — Германии. С датскими властями работы согласованы с 15 января, немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая.

https://ria.ru/20210214/potok-1597425465.html

https://ria.ru/20210213/nordstream-1597360892.html

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сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, петер альтмайер, зигмар габриэль, сша, украина, в мире