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В Минтруде опровергли сообщения о новых пособиях на детей-студентов
В Минтруде опровергли сообщения о новых пособиях на детей-студентов
Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло данные о введении отдельных выплат на детей-студентов, говорится в сообщении на сайте министерства. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:49
2021-02-15T10:49
2021-02-15T10:49
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло данные о введении отдельных выплат на детей-студентов, говорится в сообщении на сайте министерства.Как пояснили в Минтруде, прорабатывается вопрос о том, чтобы учитывать студентов очных отделений в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчёте среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей."Эта инициатива не влечёт за собой введения отдельных выплат на детей-студентов. Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается. Просим представителей СМИ внимательно относиться к передаче информации", - добавляется в сообщении.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество