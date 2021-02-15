https://ria.ru/20210215/posobie-1597491384.html

В Минтруде опровергли сообщения о новых пособиях на детей-студентов

В Минтруде опровергли сообщения о новых пособиях на детей-студентов

Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло данные о введении отдельных выплат на детей-студентов, говорится в сообщении на сайте министерства. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T10:49

2021-02-15T10:49

2021-02-15T10:49

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло данные о введении отдельных выплат на детей-студентов, говорится в сообщении на сайте министерства.Как пояснили в Минтруде, прорабатывается вопрос о том, чтобы учитывать студентов очных отделений в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчёте среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей."Эта инициатива не влечёт за собой введения отдельных выплат на детей-студентов. Такой вопрос не обсуждался и не прорабатывается. Просим представителей СМИ внимательно относиться к передаче информации", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html

россия

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2021

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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество