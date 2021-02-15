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Шериф в США предложил сдавать полиции бывших возлюбленных 14 февраля
Шериф в США предложил сдавать полиции бывших возлюбленных 14 февраля
Офис шерифа округа Нэш (штат Северная Каролина) предложил гражданам сдавать своих "бывших", если те находятся в розыске, и назвал это акцией на День святого... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:53
2021-02-15T00:53
сша
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Офис шерифа округа Нэш (штат Северная Каролина) предложил гражданам сдавать своих "бывших", если те находятся в розыске, и назвал это акцией на День святого Валентина.По утверждению полицейских, они приготовили "специальный пакет" услуг, включающий "платиновые браслеты, бесплатный проезд с шофером и минимум одну ночь в роскошных условиях, а в придачу - особый ужин на День святого Валентина".
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сша, северная каролина, в мире

Шериф в США предложил сдавать полиции бывших возлюбленных 14 февраля

00:53 15.02.2021
 
© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Офис шерифа округа Нэш (штат Северная Каролина) предложил гражданам сдавать своих "бывших", если те находятся в розыске, и назвал это акцией на День святого Валентина.

"Есть ли у вас бывший Валентин, про которого вы знаете, что на него действует ордер на арест? Позвоните нам по телефону 2524594121, сообщите о его местонахождении, и мы позаботимся обо всем остальном", - пишет офис шерифа на своей странице в Facebook.

По утверждению полицейских, они приготовили "специальный пакет" услуг, включающий "платиновые браслеты, бесплатный проезд с шофером и минимум одну ночь в роскошных условиях, а в придачу - особый ужин на День святого Валентина".
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