https://ria.ru/20210215/politsiya-1597465647.html

Шериф в США предложил сдавать полиции бывших возлюбленных 14 февраля

Шериф в США предложил сдавать полиции бывших возлюбленных 14 февраля

Офис шерифа округа Нэш (штат Северная Каролина) предложил гражданам сдавать своих "бывших", если те находятся в розыске, и назвал это акцией на День святого... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T00:53

2021-02-15T00:53

2021-02-15T00:53

сша

северная каролина

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Офис шерифа округа Нэш (штат Северная Каролина) предложил гражданам сдавать своих "бывших", если те находятся в розыске, и назвал это акцией на День святого Валентина.По утверждению полицейских, они приготовили "специальный пакет" услуг, включающий "платиновые браслеты, бесплатный проезд с шофером и минимум одну ночь в роскошных условиях, а в придачу - особый ужин на День святого Валентина".

https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564793095.html

сша

северная каролина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, северная каролина, в мире