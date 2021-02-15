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Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах
Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах
Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:40
2021-02-15T19:40
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее такие перевозки регулировал акт Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году) от 2003 года. Новый документ вступает в силу с 1 января 2021 года.Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам.Во втором случае для транспортировки должны использоваться грузовые вагоны, характеристики которых предусматривают такие перевозки. Грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса."Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке… Проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования", - говорится в приказе.
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)

Минтранс утвердил новые правила перевозки животных в поездах

19:40 15.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоезда Чита – Москва, отправившийся с железнодорожного вокзала города Читы
Поезда Чита – Москва, отправившийся с железнодорожного вокзала города Читы - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее такие перевозки регулировал акт Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году) от 2003 года. Новый документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам.
Во втором случае для транспортировки должны использоваться грузовые вагоны, характеристики которых предусматривают такие перевозки. Грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.
"Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке… Проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования", - говорится в приказе.
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