https://ria.ru/20210215/podzhog-1597469080.html
Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
Полицейские задержали во Владивостоке двух юношей, которые, с их слов, ради авторитета среди знакомых подожгли иномарки, ущерб от их действий составил девять... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T02:55
2021-02-15T02:55
2021-02-15T05:42
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Полицейские задержали во Владивостоке двух юношей, которые, с их слов, ради авторитета среди знакомых подожгли иномарки, ущерб от их действий составил девять миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Первый инцидент произошел в ноябре 2020 года на стоянке на улице Каплунова. Ночью в сторожку к охраннику зашли двое мужчин в медицинских масках. Один из них ударил работника автостоянки в лицо, тот потерял сознание и очнулся лишь тогда, когда зашел полицейский, который случайно оказался рядом.Во втором случае в декабре двое мужчин повредили забор и проникли на охраняемую автостоянку, где подожгли BMW X6. Огонь перекинулся на Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Автомашины выгорели полностью.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Они заключены под стражу.
https://ria.ru/20201130/podrostki-1586981332.html
https://ria.ru/20201109/podzhog-1583790007.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости.
Полицейские задержали во Владивостоке
двух юношей, которые, с их слов, ради авторитета среди знакомых подожгли иномарки, ущерб от их действий составил девять миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Первый инцидент произошел в ноябре 2020 года на стоянке на улице Каплунова. Ночью в сторожку к охраннику зашли двое мужчин в медицинских масках. Один из них ударил работника автостоянки в лицо, тот потерял сознание и очнулся лишь тогда, когда зашел полицейский, который случайно оказался рядом.
"Сотрудник Госавтоинспекции, проезжая мимо автостоянки, услышал звук битого стекла со стороны припаркованных машин… Полицейский… увидел мужчину, который поджигал сиденье Subaru Forester. Сотрудник полиции… подбежал к транспортному средству и потушил очаг возгорания. Таким образом, преступление не было доведено до конца", - говорится в сообщении.
Во втором случае в декабре двое мужчин повредили забор и проникли на охраняемую автостоянку, где подожгли BMW X6. Огонь перекинулся на Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Автомашины выгорели полностью.
"Ущерб, причиненный всем потерпевшим, составил сумму девять миллионов рублей. Действия злоумышленников попали в обзор камеры видеонаблюдения… Сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Приморья 1999 и 2001 годов рождения. Подозреваемые в совершении преступлений против собственности признались в содеянном, пояснив, что этими действиями хотели добиться авторитета в своем кругу общения", - сообщает УМВД.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Они заключены под стражу.