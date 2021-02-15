https://ria.ru/20210215/podzhog-1597469080.html

Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"

Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"

Полицейские задержали во Владивостоке двух юношей, которые, с их слов, ради авторитета среди знакомых подожгли иномарки, ущерб от их действий составил девять... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T02:55

2021-02-15T02:55

2021-02-15T05:42

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Полицейские задержали во Владивостоке двух юношей, которые, с их слов, ради авторитета среди знакомых подожгли иномарки, ущерб от их действий составил девять миллионов рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Первый инцидент произошел в ноябре 2020 года на стоянке на улице Каплунова. Ночью в сторожку к охраннику зашли двое мужчин в медицинских масках. Один из них ударил работника автостоянки в лицо, тот потерял сознание и очнулся лишь тогда, когда зашел полицейский, который случайно оказался рядом.Во втором случае в декабре двое мужчин повредили забор и проникли на охраняемую автостоянку, где подожгли BMW X6. Огонь перекинулся на Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Автомашины выгорели полностью.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Они заключены под стражу.

https://ria.ru/20201130/podrostki-1586981332.html

https://ria.ru/20201109/podzhog-1583790007.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия