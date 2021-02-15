https://ria.ru/20210215/podmoskove-1597610251.html

Жители Подмосковья о лидерстве области в рейтинге качества жизни

Жители Подмосковья о лидерстве области в рейтинге качества жизни

Жители Подмосковья - российский телеведущий Дмитрий Губерниев и сыровар Олег Сирота – поделились мнением о позиции области в рейтинге регионов по качеству... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T22:47

2021-02-15T22:47

2021-02-15T22:47

новости подмосковья

дмитрий губерниев

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жители Подмосковья - российский телеведущий Дмитрий Губерниев и сыровар Олег Сирота – поделились мнением о позиции области в рейтинге регионов по качеству жизни.Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни - 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум — один, возможный максимум — 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07.Эксперты отмечают, что эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других субъектов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга."Я этому факту совсем не удивлен, потому что Подмосковье динамично развивается. Я это вижу. Это касается и Сходни, это касается и Химок, это касается Московской области в целом. На самом деле, мне нравится, что близость к Москве очень сильно подхлестывает подмосковные власти и жителей. И я вижу, как, собственно говоря, люди, которые стараются делать максимум для того, чтобы вокруг было удобно, и власти помогают, и власть идет навстречу. Вот один "Добродел" возьмем", - сказал известный спортивный комментатор, слова которого приводит пресс-служба Подмосковья.По мнению Губерниева, развитию региона способствует открытость властей."Помимо прочего, что мне еще нравится, это власть, которая не боится критики, власть, которая держит удар, и власть, которая понимает то, что нужно людям. И вот здесь мне как раз очень близка позиция губернатора, потому что Андрей Воробьев как раз говорил про открытость власти - вот это мне очень нравится. И я понимаю прекрасно, что людям можно задавать вопросы далеко не самые приятные, кстати говоря, и получать на них ответы, если что-то не получается, например, выводы делаются весьма быстро. Поэтому вот это поступательное движение вперед нужно сохранять и увеличивать. В области появляются новые рабочие места, это очень важно в нынешней экономической ситуации. Не всем удобно ездить в Москву, поэтому это важно для жителей Подмосковья", - сообщил журналист.Он также отметил, что, "в любом случае, вот это место в тройке - это все-таки, с одной стороны, признание заслуг, а с другой стороны - это аванс и для команды Губернатора, и для всех, потому что нужно продолжать работать".Предприниматель Олег Сирота считает, что в настоящее время жить в Подмосковье достаточно комфортно."Я родился в Подмосковье, здесь учился и вырос. В давние времена разница между областью и столицей была огромная. Но сейчас, как жителю, мне гораздо комфортнее жить в Подмосковье. Здесь созданы все условия для достойной жизни - и дороги, и инфраструктура, и парки, и школы. Мне, например, не стыдно звать гостей из европейских стран, у нас в деревне великолепные дороги. Радует, что в последние годы уделяется большое внимание мусорной проблеме, уверен, скоро сможем преодолеть эту проблему. Но, разумеется, как предпринимателю, для меня в первую очередь важны условия по созданию бизнеса. А они здесь очень хорошие. У нас масса программ поддержки. Если говорить о поддержке по малому бизнесу в сельском хозяйстве, то они, наверное, самые лучшие и обширные в стране. У нас решена проблема выделения земли для фермеров. Казалось бы, в регионе где самая дорогая земля получить землю гораздо проще, чем в других регионах. У нас работают центры поддержки бизнеса, куда можно обратиться с любой проблемой. Проблему решают не только на муниципальном, но и на региональном уровне. Мои коллеги из других регионов завидуют нашим условиям. Говорят: вы тут как в другом государстве", - цитирует сыровара пресс-служба региона.

https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/podmoskove-1591685402.html

https://ria.ru/20201217/tekhnologii-1589743819.html

москва

московская область (подмосковье)

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дмитрий губерниев, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье)