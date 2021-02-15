https://ria.ru/20210215/peterburg-1597467843.html

Соседка раскрыла обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге

Соседка раскрыла обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге

Соседка десятилетней девочки, тело которой нашли накануне утром на детской площадке в Петербурге, рассказала "Пятому каналу" об обстоятельствах трагедии. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T01:52

2021-02-15T01:52

2021-02-15T01:52

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361592_0:190:2914:1829_1920x0_80_0_0_fccb60a8da2b8ae5f7dbffe629e2ed22.jpg

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Соседка десятилетней девочки, тело которой нашли накануне утром на детской площадке в Петербурге, рассказала "Пятому каналу" об обстоятельствах трагедии."Мне сказали, это (произошло. — прим. ред.) утром, около 5.00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела — он что-то погас. Пошла, а ее (девочки — прим. ред.) нет уже", — рассказала соседка семьи.О пропаже школьницы стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья.Как сообщили в аппарате городского Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, девочка была из благополучной семьи и на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ (доведение до самоубийства).

https://ria.ru/20210214/devochka-1597429468.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия