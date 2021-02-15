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Соседка раскрыла обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге
Соседка раскрыла обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге
Соседка десятилетней девочки, тело которой нашли накануне утром на детской площадке в Петербурге, рассказала "Пятому каналу" об обстоятельствах трагедии. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T01:52
2021-02-15T01:52
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Соседка десятилетней девочки, тело которой нашли накануне утром на детской площадке в Петербурге, рассказала "Пятому каналу" об обстоятельствах трагедии."Мне сказали, это (произошло. — прим. ред.) утром, около 5.00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела — он что-то погас. Пошла, а ее (девочки — прим. ред.) нет уже", — рассказала соседка семьи.О пропаже школьницы стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья.Как сообщили в аппарате городского Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, девочка была из благополучной семьи и на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ (доведение до самоубийства).
https://ria.ru/20210214/devochka-1597429468.html
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санкт-петербург, происшествия

Соседка раскрыла обстоятельства гибели десятилетней девочки в Петербурге

01:52 15.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции на улице Москвы
Сотрудник полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Соседка десятилетней девочки, тело которой нашли накануне утром на детской площадке в Петербурге, рассказала "Пятому каналу" об обстоятельствах трагедии.
"Мне сказали, это (произошло. — прим. ред.) утром, около 5.00. Говорят, у мамы был в телефоне маячок, чтобы отслеживать детей. Она посмотрела — он что-то погас. Пошла, а ее (девочки — прим. ред.) нет уже", — рассказала соседка семьи.
О пропаже школьницы стало известно утром в воскресенье. Как сообщила ее мать, ребенок вышел из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа тело обнаружил житель одного из домов на улице, где жила семья.
Как сообщили в аппарате городского Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, девочка была из благополучной семьи и на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ (доведение до самоубийства).
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Власти рассказали о погибшей в Петербурге десятилетней девочке
 
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