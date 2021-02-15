https://ria.ru/20210215/pasport-1597605073.html

В ВОЗ оценили идею о введении паспортов путешественников

В ВОЗ оценили идею о введении паспортов путешественников

Для введения паспортов путешественников пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19, заявил на брифинге в понедельник директор... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T20:51

2021-02-15T20:51

2021-02-15T20:52

майкл райан (воз)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

воз

вакцинация

в мире

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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для введения паспортов путешественников пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19, заявил на брифинге в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."На данный момент сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса", - сказал он.

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

весь мир

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2021

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майкл райан (воз), коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, вакцинация, в мире