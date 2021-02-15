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В ВОЗ оценили идею о введении паспортов путешественников
В ВОЗ оценили идею о введении паспортов путешественников
Для введения паспортов путешественников пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19, заявил на брифинге в понедельник директор... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T20:51
2021-02-15T20:51
2021-02-15T20:52
майкл райан (воз)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
вакцинация
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Для введения паспортов путешественников пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19, заявил на брифинге в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."На данный момент сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса", - сказал он.
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
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майкл райан (воз), коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, вакцинация, в мире