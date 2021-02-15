https://ria.ru/20210215/pandemiya-1597550181.html

Вирусолог оценил риск возникновения новой смертельной пандемии

Вирусолог оценил риск возникновения новой смертельной пандемии

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность возникновения новой смертельной пандемии в результате мутаций вирусов птичьего или... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:57

2021-02-15T15:57

2021-02-15T18:14

анатолий альтштейн

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность возникновения новой смертельной пандемии в результате мутаций вирусов птичьего или свиного гриппа.По его словам, специализированные лаборатории постоянно отслеживают все изменения, происходящие с гриппом животных, поэтому любые новые штаммы обнаружат на ранних стадиях."Вирусы гриппа, птица. <…> Такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, что он приближается и сейчас начнется, этого нет", — заверил Альштейн в комментарии телеканалу "Звезда".Он добавил, что у вирусологов есть наработки по вакцинам против птичьего гриппа, но перспективы появления универсального препарата для профилактики гриппа пока далеки от реальности.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что причиной возникновения новой инфекции может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. По его мнению, спастись от очередной пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

https://ria.ru/20210215/shtamm-1597522091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, александр мясников (врач), здоровье - общество