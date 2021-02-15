Вирусолог оценил риск возникновения новой смертельной пандемии
15:57 15.02.2021 (обновлено: 18:14 15.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность возникновения новой смертельной пандемии в результате мутаций вирусов птичьего или свиного гриппа.
По его словам, специализированные лаборатории постоянно отслеживают все изменения, происходящие с гриппом животных, поэтому любые новые штаммы обнаружат на ранних стадиях.
"Вирусы гриппа, птица. <…> Такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, что он приближается и сейчас начнется, этого нет", — заверил Альштейн в комментарии телеканалу "Звезда".
Он добавил, что у вирусологов есть наработки по вакцинам против птичьего гриппа, но перспективы появления универсального препарата для профилактики гриппа пока далеки от реальности.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что причиной возникновения новой инфекции может стать переход вируса птичьего или свиного гриппа от животных к человеку. По его мнению, спастись от очередной пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.