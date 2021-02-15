https://ria.ru/20210215/pandemiya-1597478913.html
Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям
Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям
Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создают Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:42
2021-02-15T08:42
2021-02-15T08:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
центральная азия
восточная европа
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создают Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям, сообщается на сайте российского ведомства."Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования", - говорится в сообщении.Уточняется, что на основе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений.
https://ria.ru/20210214/pandemiya-1597388021.html
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коронавирус covid-19, центральная азия, восточная европа, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество