https://ria.ru/20210215/pandemiya-1597478913.html

Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создают Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям, сообщается на сайте российского... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:42

2021-02-15T08:42

2021-02-15T08:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

центральная азия

восточная европа

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_8df49d1a52389ced59a2b3d1cf2c19d7.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создают Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям, сообщается на сайте российского ведомства."Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования", - говорится в сообщении.Уточняется, что на основе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений.

https://ria.ru/20210214/pandemiya-1597388021.html

центральная азия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, центральная азия, восточная европа, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество