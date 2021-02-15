Для памятника Аленке нашли место под Воронежем
19:51 15.02.2021 (обновлено: 23:09 15.02.2021)
Аукцион по продаже вызвавшего широкий резонанс арт-объекта Аленушка состоялся днем 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге на 33 шаге аукцион завершился победой участника №3 и конечной ценой 2,6 миллиона рублей. По данным организаторов аукциона, арт-объект приобрела частное лицо - Осипова Елена Николаевна. Согласно данным местных СМИ, она владеет 51% местной сети фитнес-клубов "Триэль", которая входит в группу компаний бизнесмена Евгения Хамина.
"Аленка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. "Другие города" хотели забрать у нас наше. Аленку. Мы, воронежцы, свое не отдаем. Тем более Аленок", - написал Хамин.
По его словам, Аленку установят в "Сити-парке "Град" в Рамонском районе прямо рядом с Воронежем. В "Граде" размещаются крупнейшие магазины, в том числе "Ашан", Hoff, Leroy Merlin.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию на странице "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий – на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге памятник было рекомендовано выставить на аукцион.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.