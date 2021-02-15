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"Офицеров России" не допустили до дискуссии по памятнику Дзержинскому
"Офицеров России" не допустили до дискуссии по памятнику Дзержинскому
Общероссийская организация "Офицеры России", предложившая восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке, сообщила, что Общественная палата Москвы... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:40
2021-02-15T18:40
игорь краснов
владимир мединский
феликс дзержинский
захар прилепин
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общероссийская организация "Офицеры России", предложившая восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке, сообщила, что Общественная палата Москвы отказалась пустить ее представителей на обсуждение этого вопроса во вторник.Как отмечается в заявлении, поступившем в понедельник в РИА Новости, инициативу "Офицеров России" "поддержали многие ветеранские, а также другие общественные и политические объединения, деятели культуры и искусства"."Многочисленные опросы в различных Telegram-каналах, как патриотических, так и либеральных, также показали поддержку общества в данном вопросе", - говорится в заявлении.С призывом вернуть памятник основателю ВЧК на историческое место ранее в феврале выступили писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие.Обращение адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявлял РИА Новости, что решение по этому вопросу надо принимать "с учетом мнения москвичей".В предстоящий вторник ситуация будет обсуждаться во вторник на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества, сообщал зампред палаты Алексей Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По его словам, "хочется послушать экспертов и затем направить свое заключение в мэрию", и что "без мнения москвичей такой памятник в центре Москвы невозможно создать". Он также предложил обсудить возможности, позволяющие москвичам принять участие в решении, в их числе и проект "Активный гражданин", и электронное голосование."Офицеры России" направляли в ОП Москвы обращение с просьбой дать возможность своим представителям выступить на заседании, "высказать свою позицию, довести мнение ветеранского сообщества, обосновать позицию и с исторической точки зрения", написал в понедельник в своем аккаунте в Facebook председатель президиума "Офицеров России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой.По его словам, обращение было официально направлено по отдельности секретарю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову и Алексею Венедиктову.Тексты этих официальных просьб к Ремчукову и Венедиктову, датированных минувшей пятницей и подписанных Липовым от имени "Офицеров России", имеются в распоряжении РИА Новости. В них Липовой, помимо всего, просил адресатов проинформировать себя о принятом решении."С удивлением сегодня получили ответ из приемной Общественной палаты Москвы. Если коротко, то нам в участии отказали, сославшись на то, что обсуждение пройдет в закрытом режиме", - написал Липовой в Facebook."Мы, как инициаторы возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку, как представители ветеранского сообщества, просим дать возможность высказаться по поводу нашей инициативы. И как она может обсуждаться без участия тех, кто это предложил? Странная позиция Общественной палаты Москвы, которая дистанцируется от ветеранской общественности. Считаем, что обсуждение данного вопроса должно быть корректным, взаимоуважительным, с учетом мнений всех заинтересованных сторон", - добавил глава президиума "Офицеров".В минувшем декабре руководство "Офицеров России" направило обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Дзержинскому и принять меры для возвращения этого монумента выдающегося скульптора Евгения Вучетича.В том письме отмечалось, что в период с 21 по 22 августа 1991 года тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов дал, по мнению "Офицеров", незаконное указание убрать памятник с площади.Соответствующее решение утвердил Московский горсовет народных депутатов 24 октября 1991 года. Однако, как отмечали авторы обращения, на тот момент, по действовавшему законодательству, подобное решение мог принять или Совет Министров СССР, если речь шла о памятниках общесоюзного значения, или Совет министров РСФСР, если – о памятниках республиканского и местного значения.Вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь - прерогатива властей Москвы, ранее в феврале сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в свою очередь заявлял РИА Новости, что Лубянка нуждается в архитектурной доминанте, которая была утрачена со сносом памятника Дзержинскому, но решение вопроса о том, что там должно находиться, – дело москвичей.
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игорь краснов, владимир мединский, феликс дзержинский, захар прилепин, дмитрий песков, москва, общество

"Офицеров России" не допустили до дискуссии по памятнику Дзержинскому

18:40 15.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому
Бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общероссийская организация "Офицеры России", предложившая восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке, сообщила, что Общественная палата Москвы отказалась пустить ее представителей на обсуждение этого вопроса во вторник.
Как отмечается в заявлении, поступившем в понедельник в РИА Новости, инициативу "Офицеров России" "поддержали многие ветеранские, а также другие общественные и политические объединения, деятели культуры и искусства".
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"Многочисленные опросы в различных Telegram-каналах, как патриотических, так и либеральных, также показали поддержку общества в данном вопросе", - говорится в заявлении.
С призывом вернуть памятник основателю ВЧК на историческое место ранее в феврале выступили писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие.
Обращение адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявлял РИА Новости, что решение по этому вопросу надо принимать "с учетом мнения москвичей".
В предстоящий вторник ситуация будет обсуждаться во вторник на заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества, сообщал зампред палаты Алексей Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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По его словам, "хочется послушать экспертов и затем направить свое заключение в мэрию", и что "без мнения москвичей такой памятник в центре Москвы невозможно создать". Он также предложил обсудить возможности, позволяющие москвичам принять участие в решении, в их числе и проект "Активный гражданин", и электронное голосование.
"Офицеры России" направляли в ОП Москвы обращение с просьбой дать возможность своим представителям выступить на заседании, "высказать свою позицию, довести мнение ветеранского сообщества, обосновать позицию и с исторической точки зрения", написал в понедельник в своем аккаунте в Facebook председатель президиума "Офицеров России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, обращение было официально направлено по отдельности секретарю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову и Алексею Венедиктову.
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Тексты этих официальных просьб к Ремчукову и Венедиктову, датированных минувшей пятницей и подписанных Липовым от имени "Офицеров России", имеются в распоряжении РИА Новости. В них Липовой, помимо всего, просил адресатов проинформировать себя о принятом решении.
"С удивлением сегодня получили ответ из приемной Общественной палаты Москвы. Если коротко, то нам в участии отказали, сославшись на то, что обсуждение пройдет в закрытом режиме", - написал Липовой в Facebook.
"Мы, как инициаторы возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку, как представители ветеранского сообщества, просим дать возможность высказаться по поводу нашей инициативы. И как она может обсуждаться без участия тех, кто это предложил? Странная позиция Общественной палаты Москвы, которая дистанцируется от ветеранской общественности. Считаем, что обсуждение данного вопроса должно быть корректным, взаимоуважительным, с учетом мнений всех заинтересованных сторон", - добавил глава президиума "Офицеров".
В минувшем декабре руководство "Офицеров России" направило обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Дзержинскому и принять меры для возвращения этого монумента выдающегося скульптора Евгения Вучетича.
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В том письме отмечалось, что в период с 21 по 22 августа 1991 года тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов дал, по мнению "Офицеров", незаконное указание убрать памятник с площади.
Соответствующее решение утвердил Московский горсовет народных депутатов 24 октября 1991 года. Однако, как отмечали авторы обращения, на тот момент, по действовавшему законодательству, подобное решение мог принять или Совет Министров СССР, если речь шла о памятниках общесоюзного значения, или Совет министров РСФСР, если – о памятниках республиканского и местного значения.
Вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь - прерогатива властей Москвы, ранее в феврале сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в свою очередь заявлял РИА Новости, что Лубянка нуждается в архитектурной доминанте, которая была утрачена со сносом памятника Дзержинскому, но решение вопроса о том, что там должно находиться, – дело москвичей.
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