https://ria.ru/20210215/onkozabolevaniya-1597500914.html
Врач рассказал, чем отличаются онкозаболевания у детей и взрослых
Врач рассказал, чем отличаются онкозаболевания у детей и взрослых
Большинство онкологических заболеваний детей являются наследственными, поэтому их лечение существенно отличается от работы со взрослыми пациентами; по данным за РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:44
2021-02-15T11:44
2021-02-15T11:50
россия
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Большинство онкологических заболеваний детей являются наследственными, поэтому их лечение существенно отличается от работы со взрослыми пациентами; по данным за 2020 год, в России у 82% перенесших онкологию детей не наблюдалось рецидивов пять и более лет, рассказал академик РАН, главный детский гематолог министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Румянцев.По его словам, детские онкологические заболевания принципиально отличаются от онкологических заболеваний у взрослых. В основном это генетически детерминированные заболевания, они проявляют себя очень рано, иногда даже внутриутробно."Пик заболеваний приходится на возраст от 2 до 4 лет. И это свидетельствует о том, что инцидент, который происходит у детей, лежащий в основе опухолевых заболеваний, происходит практически внутриутробно и связан с взаимоотношением матери и ребенка и целым рядом специализированных причин", - сказал Румянцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Структура онкологических заболеваний у детей тоже принципиально отличается от взрослых: 50% онкологии у детей - это опухоли кроветворной иммунной системы, примерно 25% - это опухоли центральной и периферической нервной системы, только 25% - это опухоли из неправильно сформированных зачатков. У взрослых она другая. Эксперт подчеркнул, что и лечение и прогноз у детей отличаются от взрослых в силу разных биологических причин."В прошлом году 82% в статистических данных - это дети, которые имели безрецидивную выживаемость свыше 5 лет в Российской Федерации", - добавил Румянцев.
https://ria.ru/20201005/diagnostika-1578205777.html
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россия, российская академия наук, общество
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Большинство онкологических заболеваний детей являются наследственными, поэтому их лечение существенно отличается от работы со взрослыми пациентами; по данным за 2020 год, в России
у 82% перенесших онкологию детей не наблюдалось рецидивов пять и более лет, рассказал академик РАН
, главный детский гематолог министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Румянцев.
По его словам, детские онкологические заболевания принципиально отличаются от онкологических заболеваний у взрослых. В основном это генетически детерминированные заболевания, они проявляют себя очень рано, иногда даже внутриутробно.
"Пик заболеваний приходится на возраст от 2 до 4 лет. И это свидетельствует о том, что инцидент, который происходит у детей, лежащий в основе опухолевых заболеваний, происходит практически внутриутробно и связан с взаимоотношением матери и ребенка и целым рядом специализированных причин", - сказал Румянцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Структура онкологических заболеваний у детей тоже принципиально отличается от взрослых: 50% онкологии у детей - это опухоли кроветворной иммунной системы, примерно 25% - это опухоли центральной и периферической нервной системы, только 25% - это опухоли из неправильно сформированных зачатков. У взрослых она другая. Эксперт подчеркнул, что и лечение и прогноз у детей отличаются от взрослых в силу разных биологических причин.
"В прошлом году 82% в статистических данных - это дети, которые имели безрецидивную выживаемость свыше 5 лет в Российской Федерации", - добавил Румянцев.