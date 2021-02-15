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https://ria.ru/20210215/okondzho-iveala-1597271155.html
Биография Нгози Оконджо-Ивеалы
Биография Нгози Оконджо-Ивеалы
Нигерийско-американский экономист Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) родилась 13 июня 1954 года в штате Дельта, Нигерия. Ее родители были профессорами... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-15T02:24
2021-02-18T12:47
воз
всемирная торговая организация (вто)
нигерия
справки
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Нигерийско-американский экономист Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) родилась 13 июня 1954 года в штате Дельта, Нигерия. Ее родители были профессорами Ибаданского университета.В 1976 году с отличием окончила Гарвардский университет. В 1981 году защитила докторскую диссертацию по региональной экономике и развитию в Массачусетском технологическом институте. Имеет почетные докторские степени многих университетов. С 1982 по 2003 год работала во Всемирном банке (ВБ) на различных должностях, затем в 2007-2011 годах занимала должность управляющего директора ВБ.Возглавляла несколько инициатив Всемирного банка по оказанию помощи странам с низкими доходами во время продовольственного и финансового кризисов 2008-2009 годов. В качестве управляющего директора Всемирного банка отвечала за операционный портфель ВБ в размере 81 миллиарда долларов в Африке, Южной и Центральной Азии, Европе. В 2010 году она возглавляла успешную инициативу Всемирного банка по сбору грантов и кредитов под низкий процент для беднейших стран мира на сумму 49,3 миллиарда долларов.В 2012 году Нгози Оконджо-Ивеала стала первой чернокожей женщиной-кандидатом на пост президента Группы Всемирного банка. Она проиграла Джиму Ён Киму, президенту Дартмутского колледжа.С 2003 по 2006 год и с 2011 по 2015 год занимала пост министра финансов Нигерии. Стала первой женщиной на этом посту. Как министр финансов Нигерии она возглавила переговоры с Парижским клубом кредиторов, которые привели к полному списанию долга Нигерии в размере 18 миллиардов долларов. Она также приняла меры по повышению финансовой прозрачности в стране. Под ее руководством Нигерия стала крупнейшей экономикой Африки, темпы экономического роста оставались в среднем на уровне 6% в год.В 2006 году в течение короткого времени занимала пост министра иностранных дел Нигерии. Была первой женщиной на этой должности.После ухода из правительства основала исследовательскую компанию NOI Polls.В 2013 году она была избрана председателем Совета управляющих African Risk Capacity, специализированного агентства Африканского союза, созданного для оказания помощи правительствам африканских стран в улучшении их возможностей по более эффективному планированию, подготовке и реагированию на экстремальные погодные явления и стихийные бедствия. В 2015-2019 годах работала старшим советником в Lazard Ltd., международной финансовой консалтинговой фирме по управлению активами.В 2016-2020 годах была председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI). В апреле 2020 года Оконджо-Ивеала была назначена специальным посланником ВОЗ по ускорителю доступа к инструментам против COVID-19.С ноября 2017 года является членом Совета директоров Standard Chartered Bank, с июля 2018 года – независимым директором Twitter.С февраля 2020 года сотрудничает с Гарвардской школой Кеннеди в рамках Глобальной программы общественных лидеров (The Angelopoulos Global Public Leaders Program). Неоднократно включалась журналом Forbes в список "100 самых влиятельных женщин в мире". В 2020 году была названа журналом Forbes Africa одной из 50 самых влиятельных женщин Африки. В 2014 году журнал TIME включил ее в список "100 самых влиятельных людей в мире". Журнал Fortune назвал ее одной из 50 величайших лидеров мира в 2015 году. 15 февраля 2021 года кандидатуру Оконджо-Ивеалы на посту генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил генсовет организации. Она стала первой женщиной, возглавившей ВТО и приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.Оконджо-Ивеала замужем, у нее четверо детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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воз, всемирная торговая организация (вто), нигерия, справки

Биография Нгози Оконджо-Ивеалы

02:24 15.02.2021 (обновлено: 12:47 18.02.2021)
 
© REUTERS / Emma Farge/File PhotoОконджо-Ивеала Нгози
Оконджо-Ивеала Нгози - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© REUTERS / Emma Farge/File Photo
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Нигерийско-американский экономист Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) родилась 13 июня 1954 года в штате Дельта, Нигерия. Ее родители были профессорами Ибаданского университета.
В 1976 году с отличием окончила Гарвардский университет. В 1981 году защитила докторскую диссертацию по региональной экономике и развитию в Массачусетском технологическом институте. Имеет почетные докторские степени многих университетов.
С 1982 по 2003 год работала во Всемирном банке (ВБ) на различных должностях, затем в 2007-2011 годах занимала должность управляющего директора ВБ.
Возглавляла несколько инициатив Всемирного банка по оказанию помощи странам с низкими доходами во время продовольственного и финансового кризисов 2008-2009 годов. В качестве управляющего директора Всемирного банка отвечала за операционный портфель ВБ в размере 81 миллиарда долларов в Африке, Южной и Центральной Азии, Европе. В 2010 году она возглавляла успешную инициативу Всемирного банка по сбору грантов и кредитов под низкий процент для беднейших стран мира на сумму 49,3 миллиарда долларов.
В 2012 году Нгози Оконджо-Ивеала стала первой чернокожей женщиной-кандидатом на пост президента Группы Всемирного банка. Она проиграла Джиму Ён Киму, президенту Дартмутского колледжа.
С 2003 по 2006 год и с 2011 по 2015 год занимала пост министра финансов Нигерии. Стала первой женщиной на этом посту.
Как министр финансов Нигерии она возглавила переговоры с Парижским клубом кредиторов, которые привели к полному списанию долга Нигерии в размере 18 миллиардов долларов. Она также приняла меры по повышению финансовой прозрачности в стране. Под ее руководством Нигерия стала крупнейшей экономикой Африки, темпы экономического роста оставались в среднем на уровне 6% в год.
В 2006 году в течение короткого времени занимала пост министра иностранных дел Нигерии. Была первой женщиной на этой должности.
После ухода из правительства основала исследовательскую компанию NOI Polls.
В 2013 году она была избрана председателем Совета управляющих African Risk Capacity, специализированного агентства Африканского союза, созданного для оказания помощи правительствам африканских стран в улучшении их возможностей по более эффективному планированию, подготовке и реагированию на экстремальные погодные явления и стихийные бедствия.
В 2015-2019 годах работала старшим советником в Lazard Ltd., международной финансовой консалтинговой фирме по управлению активами.
В 2016-2020 годах была председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI). В апреле 2020 года Оконджо-Ивеала была назначена специальным посланником ВОЗ по ускорителю доступа к инструментам против COVID-19.
С ноября 2017 года является членом Совета директоров Standard Chartered Bank, с июля 2018 года – независимым директором Twitter.
С февраля 2020 года сотрудничает с Гарвардской школой Кеннеди в рамках Глобальной программы общественных лидеров (The Angelopoulos Global Public Leaders Program).
Неоднократно включалась журналом Forbes в список "100 самых влиятельных женщин в мире". В 2020 году была названа журналом Forbes Africa одной из 50 самых влиятельных женщин Африки. В 2014 году журнал TIME включил ее в список "100 самых влиятельных людей в мире". Журнал Fortune назвал ее одной из 50 величайших лидеров мира в 2015 году.
15 февраля 2021 года кандидатуру Оконджо-Ивеалы на посту генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил генсовет организации. Она стала первой женщиной, возглавившей ВТО и приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.
Оконджо-Ивеала замужем, у нее четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
ВОЗВсемирная торговая организация (ВТО)НигерияСправки
 
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