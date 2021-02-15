https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597542431.html
При обрушении строительных лесов в центре Москвы пострадал человек
При обрушении строительных лесов в центре Москвы пострадал человек
Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:21
2021-02-15T15:21
2021-02-15T15:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что обрушение строительных лесов произошло по адресу: Лубянский проезд, дом 21, строение 2. На месте работают оперативные службы города."По уточненной информации, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что его госпитализировали.Общая площадь обрушения лесов составила 600 квадратных метров.
https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597311258.html
москва
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На Лубянском проезде обрушились строительные леса
В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят.
2021-02-15T15:21
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия