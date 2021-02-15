https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597542431.html

При обрушении строительных лесов в центре Москвы пострадал человек

При обрушении строительных лесов в центре Москвы пострадал человек

Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:21

2021-02-15T15:21

2021-02-15T15:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что обрушение строительных лесов произошло по адресу: Лубянский проезд, дом 21, строение 2. На месте работают оперативные службы города."По уточненной информации, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что его госпитализировали.Общая площадь обрушения лесов составила 600 квадратных метров.

https://ria.ru/20210213/obrushenie-1597311258.html

москва

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2021

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На Лубянском проезде обрушились строительные леса В центре столицы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. Все случилось днем на Лубянском проезде в районе Китай-города. О причине инцидента пока не говорят. 2021-02-15T15:21 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия