https://ria.ru/20210215/obezbolivayuschee-1597469709.html

Названы побочные эффекты популярного обезболивающего

Названы побочные эффекты популярного обезболивающего

Один из популярных обезболивающих препаратов ибупрофен способен вызывать серьезные побочные эффекты. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T03:22

2021-02-15T03:22

2021-02-15T03:23

ибупрофен

весь мир

великобритания

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один из популярных обезболивающих препаратов ибупрофен способен вызывать серьезные побочные эффекты. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.Как утверждается, более чем у одного человека из ста, принимавших препарат, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.Однако в ряде случаев может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Также в редких случаях не исключена серьезная аллергическая реакция на препарат.Ибупрофен – лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы.

https://ria.ru/20210129/bol-1595062637.html

весь мир

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибупрофен, весь мир, великобритания