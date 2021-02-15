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Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
Один из популярных обезболивающих препаратов ибупрофен способен вызывать серьезные побочные эффекты. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T03:22
2021-02-15T03:23
ибупрофен
весь мир
великобритания
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один из популярных обезболивающих препаратов ибупрофен способен вызывать серьезные побочные эффекты. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.Как утверждается, более чем у одного человека из ста, принимавших препарат, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.Однако в ряде случаев может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Также в редких случаях не исключена серьезная аллергическая реакция на препарат.Ибупрофен – лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы.
https://ria.ru/20210129/bol-1595062637.html
весь мир
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ибупрофен, весь мир, великобритания

Названы побочные эффекты популярного обезболивающего

03:22 15.02.2021 (обновлено: 03:23 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один из популярных обезболивающих препаратов ибупрофен способен вызывать серьезные побочные эффекты. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Как утверждается, более чем у одного человека из ста, принимавших препарат, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.
Однако в ряде случаев может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Также в редких случаях не исключена серьезная аллергическая реакция на препарат.
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Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
Ибупрофен – лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал с осторожностью принимать широко рекламируемые обезболивающие, так как в некоторых случаях они могут нанести здоровью больше вреда, чем пользы.
 
ИбупрофенВесь мирВеликобритания
 
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