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Наука
https://ria.ru/20210215/nvidia-1597578771.html
Геймеры обвинили майнеров в росте цен на видеокарту GeForce RTX 3060
Геймеры обвинили майнеров в росте цен на видеокарту GeForce RTX 3060
За несколько дней до запуска видеокарты GeForce RTX 3060 европейские ритейлеры объявили реальную цену на нее, которая более, чем в два раза превышает... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:02
2021-02-15T18:02
наука
компьютерные технологии
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За несколько дней до запуска видеокарты GeForce RTX 3060 европейские ритейлеры объявили реальную цену на нее, которая более, чем в два раза превышает рекомендованную. О странной уникальной ситуации с новым видеоускорителем сообщает Videocardz.Nvidia объявила, что 25 февраля ускоритель должен поступить в продажу по цене 329 долларов (24 000 рублей по текущему курсу). Реальные же продавцы электроники предлагают предзаказать RTX 3060 по цене до 836 долларов. Возможно, что даже по такой цене видеокарта окажется в дефиците.Геймеры обвиняют в сложившейся ситуации майнеров, которые на очередном витке криптовалютного бума массово скупают новые ускорители GeForce даже по завышенной цене.Цены на базовую версию карточки семейства RTX 30 в России пока не сообщаются. Наиболее близкая к ней "расширенная" 3060 Ti при рекомендованной цене в 39 990 рублей на отечественном рынке предлагается дороже 100 000 рублей.
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компьютерные технологии, геймеры, nvidia corporation, технологии

Геймеры обвинили майнеров в росте цен на видеокарту GeForce RTX 3060

18:02 15.02.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За несколько дней до запуска видеокарты GeForce RTX 3060 европейские ритейлеры объявили реальную цену на нее, которая более, чем в два раза превышает рекомендованную. О странной уникальной ситуации с новым видеоускорителем сообщает Videocardz.
Nvidia объявила, что 25 февраля ускоритель должен поступить в продажу по цене 329 долларов (24 000 рублей по текущему курсу). Реальные же продавцы электроники предлагают предзаказать RTX 3060 по цене до 836 долларов. Возможно, что даже по такой цене видеокарта окажется в дефиците.
Геймеры обвиняют в сложившейся ситуации майнеров, которые на очередном витке криптовалютного бума массово скупают новые ускорители GeForce даже по завышенной цене.
Цены на базовую версию карточки семейства RTX 30 в России пока не сообщаются. Наиболее близкая к ней "расширенная" 3060 Ti при рекомендованной цене в 39 990 рублей на отечественном рынке предлагается дороже 100 000 рублей.
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