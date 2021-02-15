https://ria.ru/20210215/neft-1597468564.html

Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года

Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T02:13

2021-02-15T02:13

2021-02-15T02:30

цены на нефть

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экономика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 02.09 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83 % - до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 60,47 доллара за баррель.Рост цен на нефть, в частности, связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+: некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.Кроме того, в целом опасения за состояние мировой экономики ослабевают. Это происходит благодаря снижению темпов заражения коронавирусом и началу вакцинации.

https://ria.ru/20210214/neft-1597425248.html

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2021

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цены на нефть, весь мир, brent, экономика