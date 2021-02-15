https://ria.ru/20210215/napadenie-1597572972.html

В Польше грузины напали с ножами на украинцев

В Польше грузины напали с ножами на украинцев

Граждане Грузии напали с ножами на граждан Украины в польском Серакуве (Великопольское воеводство), сообщает издание Naszemiasto. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:31

2021-02-15T17:31

2021-02-15T19:23

великопольское воеводство

польша

грузия

украина

в мире

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ВАРШАВА, 15 фев — РИА Новости. Граждане Грузии напали с ножами на граждан Украины в польском Серакуве (Великопольское воеводство), сообщает издание Naszemiasto.По данным издания, вечером в районе улицы Вронецкой "четверо взрослых мужчин напали на группу из троих других взрослых мужчин, используя для этого острые инструменты, вероятно, ножи".После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых.Один из пострадавших после инцидента вбежал в соседний магазин с просьбой о помощи. Драку также заметил один из жителей соседнего многоквартирного дома, именно он позвонил в полицию и скорую помощь."До сих пор неясно, что стало мотивом нападения. Однако все указывает на то, что мужчины сводили счеты между собой на национальной почве", — говорится в сообщении.Избитые мужчины являются гражданами Украины, нападавшие — гражданами Грузии. Все они работники окрестных предприятий.Скрывшихся участников конфликта задержали спустя несколько часов.В результате четверых граждан Грузии временно арестовали на три месяца. В тюрьме они будут дожидаться суда. Их обвиняют в избиении с причинением тяжкого вреда здоровью. За это по польскому законодательству грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.

https://ria.ru/20200211/1564552963.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200111/1563286202.html

великопольское воеводство

польша

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великопольское воеводство, польша, грузия, украина, в мире