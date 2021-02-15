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Житель Хакасии огородил свою землю в поле надгробиями с кладбища
Житель Хакасии огородил свою землю в поле надгробиями с кладбища
Дело об уничтожении могильных надгробий возбудили в Хакасии после прокурорской проверки по факту использования надгробий в поле для обозначения границ... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:39
2021-02-15T10:06
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Дело об уничтожении могильных надгробий возбудили в Хакасии после прокурорской проверки по факту использования надгробий в поле для обозначения границ земельного участка, сообщает прокуратура республики.Ранее СМИ региона сообщили, что фермер в Ширинском районе огораживает надгробиями, взятыми с местного кладбища, границы своего участка в поле."В отношении пользователя земельным участком возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение), проводится административное расследование", - сообщает прокуратура.Также районная прокуратура внесла представление района главе Ширинского сельсовета с требованием устранить нарушений при содержании территории общественного кладбища.
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республика хакасия, происшествия

Житель Хакасии огородил свою землю в поле надгробиями с кладбища

07:39 15.02.2021 (обновлено: 10:06 15.02.2021)
 
© Фото : Администрация Ширинского сельсоветаФермер в Ширинском районе Хакасии огородил свое поле надгробиями с ближайшего кладбища
Фермер в Ширинском районе Хакасии огородил свое поле надгробиями с ближайшего кладбища - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Администрация Ширинского сельсовета
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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Дело об уничтожении могильных надгробий возбудили в Хакасии после прокурорской проверки по факту использования надгробий в поле для обозначения границ земельного участка, сообщает прокуратура республики.
Ранее СМИ региона сообщили, что фермер в Ширинском районе огораживает надгробиями, взятыми с местного кладбища, границы своего участка в поле.
"Установлено, что неустановленное лицо в период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещенных на кладбище в Ширинском районе. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений)", - говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Ширинского сельсоветаФермер в Ширинском районе Хакасии огородил свое поле надгробиями с ближайшего кладбища
Фермер в Ширинском районе Хакасии огородил свое поле надгробиями с ближайшего кладбища - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Администрация Ширинского сельсовета
Фермер в Ширинском районе Хакасии огородил свое поле надгробиями с ближайшего кладбища
"В отношении пользователя земельным участком возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение), проводится административное расследование", - сообщает прокуратура.
Также районная прокуратура внесла представление района главе Ширинского сельсовета с требованием устранить нарушений при содержании территории общественного кладбища.
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