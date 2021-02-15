https://ria.ru/20210215/nadgrobiya-1597474371.html

Житель Хакасии огородил свою землю в поле надгробиями с кладбища

Житель Хакасии огородил свою землю в поле надгробиями с кладбища

Дело об уничтожении могильных надгробий возбудили в Хакасии после прокурорской проверки по факту использования надгробий в поле для обозначения границ... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:39

2021-02-15T07:39

2021-02-15T10:06

республика хакасия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597485887_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_1b3c584227325c7cdf251b789eb13c4f.jpg

КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Дело об уничтожении могильных надгробий возбудили в Хакасии после прокурорской проверки по факту использования надгробий в поле для обозначения границ земельного участка, сообщает прокуратура республики.Ранее СМИ региона сообщили, что фермер в Ширинском районе огораживает надгробиями, взятыми с местного кладбища, границы своего участка в поле."В отношении пользователя земельным участком возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение), проводится административное расследование", - сообщает прокуратура.Также районная прокуратура внесла представление района главе Ширинского сельсовета с требованием устранить нарушений при содержании территории общественного кладбища.

https://ria.ru/20200514/1571443790.html

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика хакасия, происшествия