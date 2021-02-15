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Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) "обкакался" в ситуации с... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T04:18
2021-02-15T04:18
тимофей милованов
мвф
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) "обкакался" в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом.В заявлении постпреда МВФ в стране Йосты Люнгмана, опубликованном в субботу, говорилось, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами. В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, "обкакавшись с МВФ", пытается "хоть как-то компенсировать" неудачу."Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть", - написал Милованов в ответ. При этом другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения.Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.
https://ria.ru/20210106/mvf-1592097618.html
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тимофей милованов, мвф, владимир зеленский, украина, в мире

Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине

04:18 15.02.2021
 
© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Fotolia / Lev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) "обкакался" в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом.
В заявлении постпреда МВФ в стране Йосты Люнгмана, опубликованном в субботу, говорилось, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года.
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Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами. В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, "обкакавшись с МВФ", пытается "хоть как-то компенсировать" неудачу.
"Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть", - написал Милованов в ответ. При этом другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения.
Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.
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