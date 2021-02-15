https://ria.ru/20210215/musaev-1597541231.html
Пострадавший в драке с Епифанцевым режиссер рассказал о конфликте
Пострадавший в драке с Епифанцевым режиссер рассказал о конфликте
Госпитализированный после драки в петербургском баре с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев раскрыл детали конфликта. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:13
2021-02-15T15:13
2021-02-15T18:43
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Госпитализированный после драки в петербургском баре с актером Владимиром Епифанцевым режиссер Ростислав Мусаев раскрыл детали конфликта.Мусаев выложил фото из больницы в инстаграме и написал, что ему очень неприятно из-за случившегося."Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик", — поделился режиссер.Он подчеркнул, что поступил бы так же, если б подобным образом обращались бы с любой другой женщиной."Просто стоять и смотреть — не моя история", — добавил кинематографист.Кроме того, Мусаев возмутился реакцией пользователей соцсетей на конфликт."Что больше всего поражает, так это люди, которые не зная всей картины, лезут с пеной у рта доказывать, что они правы и знают кто плохой, а кто хороший", — написал он.Режиссер добавил, что никого не оправдывает, и назвал ситуацию страшной, так как, по его словам, конфликт возник на ровном месте.Также он рассказал, что пока остается в больнице и ждет результатов анализов.Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Епифанцев дерется в петербургском баре. Потасовка произошла после премьеры фильма с участием его бывшей жены Анастасии Веденской. По словам артистки, у нее случился конфликт с одной из девушек, присутствовавших на вечеринке, — она кинула в Веденскую бокал. В разборку вмешался Епифанцев: он толкнул обидчицу экс-супруги. После этого актер ввязался в драку с Мусаевым.Позднее Епифанцев заявил, что случившееся было "конфликтом человека с самим собой", и сравнил одобривших его поведение подписчиков со стадом животных.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ростислав мусаев, владимир епифанцев
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Госпитализированный после драки в петербургском баре с актером Владимиром Епифанцевым
режиссер Ростислав Мусаев
раскрыл детали конфликта.
Мусаев выложил фото из больницы в инстаграме и написал, что ему очень неприятно из-за случившегося.
"Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик", — поделился режиссер.
Он подчеркнул, что поступил бы так же, если б подобным образом обращались бы с любой другой женщиной.
"Просто стоять и смотреть — не моя история", — добавил кинематографист.
Кроме того, Мусаев возмутился реакцией пользователей соцсетей на конфликт.
"Что больше всего поражает, так это люди, которые не зная всей картины, лезут с пеной у рта доказывать, что они правы и знают кто плохой, а кто хороший", — написал он.
Режиссер добавил, что никого не оправдывает, и назвал ситуацию страшной, так как, по его словам, конфликт возник на ровном месте.
Также он рассказал, что пока остается в больнице и ждет результатов анализов.
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Епифанцев дерется в петербургском баре. Потасовка произошла после премьеры фильма с участием его бывшей жены Анастасии Веденской. По словам артистки, у нее случился конфликт с одной из девушек, присутствовавших на вечеринке, — она кинула в Веденскую бокал. В разборку вмешался Епифанцев: он толкнул обидчицу экс-супруги. После этого актер ввязался в драку с Мусаевым.
Позднее Епифанцев заявил, что случившееся было "конфликтом человека с самим собой", и сравнил одобривших его поведение подписчиков со стадом животных.