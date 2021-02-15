https://ria.ru/20210215/moskva-1597517659.html

Источник рассказал о семье москвича и его дочки, выпавших из окна

Источник рассказал о семье москвича и его дочки, выпавших из окна

Москвич, погибший вместе с ребенком после падения из окна, в тот же день потерял в ДТП супругу, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:21

2021-02-15T13:21

2021-02-15T13:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москвич, погибший вместе с ребенком после падения из окна, в тот же день потерял в ДТП супругу, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Вчера рано утром водитель Hyundai попал в ДТП на Киевском шоссе. В нем погибла женщина, мать его дочери, прописанная с ним по одному адресу. Предположительно - его гражданская жена", - сказал собеседник агентства.Другой источник агентства в силовых структурах подтвердил, что погибшая в ДТП – мать ребенка.В тот же день ночью мужчина с ребенком были найдены мертвыми под окнами дома 29, корпус 1 по проспекту Вернадского (юго-запад Москвы). Судя по характеру травм, они упали с большой высоты.Информация о ДТП, но без указания каких-либо личностей, есть в сводке столичной полиции: авария случилась в 5.46 на 24-м километре Киевского шоссе в черте города Московский.Пассажирка Hyundai 1982 года рождения погибла на месте, а водитель отделался травмой головы.По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, а по факту гибели мужчины и ребенка - уголовное дело об убийстве. Отцу семейства посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, в том числе, чтобы оценить его психическое состояние перед случившимся.

https://ria.ru/20210215/moskva-1597482101.html

https://ria.ru/20210214/devochka-1597417425.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия