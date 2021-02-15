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Источник рассказал о семье москвича и его дочки, выпавших из окна
Источник рассказал о семье москвича и его дочки, выпавших из окна
Москвич, погибший вместе с ребенком после падения из окна, в тот же день потерял в ДТП супругу, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:21
2021-02-15T13:21
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москвич, погибший вместе с ребенком после падения из окна, в тот же день потерял в ДТП супругу, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Вчера рано утром водитель Hyundai попал в ДТП на Киевском шоссе. В нем погибла женщина, мать его дочери, прописанная с ним по одному адресу. Предположительно - его гражданская жена", - сказал собеседник агентства.Другой источник агентства в силовых структурах подтвердил, что погибшая в ДТП – мать ребенка.В тот же день ночью мужчина с ребенком были найдены мертвыми под окнами дома 29, корпус 1 по проспекту Вернадского (юго-запад Москвы). Судя по характеру травм, они упали с большой высоты.Информация о ДТП, но без указания каких-либо личностей, есть в сводке столичной полиции: авария случилась в 5.46 на 24-м километре Киевского шоссе в черте города Московский.Пассажирка Hyundai 1982 года рождения погибла на месте, а водитель отделался травмой головы.По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, а по факту гибели мужчины и ребенка - уголовное дело об убийстве. Отцу семейства посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, в том числе, чтобы оценить его психическое состояние перед случившимся.
https://ria.ru/20210215/moskva-1597482101.html
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москва, происшествия

Источник рассказал о семье москвича и его дочки, выпавших из окна

13:21 15.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москвич, погибший вместе с ребенком после падения из окна, в тот же день потерял в ДТП супругу, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Вчера рано утром водитель Hyundai попал в ДТП на Киевском шоссе. В нем погибла женщина, мать его дочери, прописанная с ним по одному адресу. Предположительно - его гражданская жена", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 09:31
Мужчина с дочкой выпали из окна дома на юго-западе Москвы
Другой источник агентства в силовых структурах подтвердил, что погибшая в ДТП – мать ребенка.
В тот же день ночью мужчина с ребенком были найдены мертвыми под окнами дома 29, корпус 1 по проспекту Вернадского (юго-запад Москвы). Судя по характеру травм, они упали с большой высоты.
Информация о ДТП, но без указания каких-либо личностей, есть в сводке столичной полиции: авария случилась в 5.46 на 24-м километре Киевского шоссе в черте города Московский.
"Мужчина 1991 года рождения, неработающий, управляя личным автомобилем Hyundai, следуя в направлении МКАД по третьей полосе движения, не справился с управлением и наехал на остановившийся из-за неисправности "КамАЗ", - говорится в релизе ГУМВД.
Пассажирка Hyundai 1982 года рождения погибла на месте, а водитель отделался травмой головы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, а по факту гибели мужчины и ребенка - уголовное дело об убийстве. Отцу семейства посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, в том числе, чтобы оценить его психическое состояние перед случившимся.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 13:20
В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
 
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