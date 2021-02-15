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Москвичей предупредили о самых суровых за зиму морозах
Москвичей предупредили о самых суровых за зиму морозах
В ближайшие дни температура в Москве может опуститься до минус 26 градусов и стать самой низкой за эту зиму, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:12
2021-02-15T12:31
татьяна позднякова
кольский полуостров
погода
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В ближайшие дни температура в Москве может опуститься до минус 26 градусов и стать самой низкой за эту зиму, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.В ночь на вторник температура в городе опустится до минус 26, по области — до минус 27. Днем будет минус 13-15, в Подмосковье — до минус 18. Возможно усиление западного ветра до 12-14 метров в секунду.Среда станет самым теплым днем на неделе — до минус 15 в светлое время суток и до минус 16 ночью, то есть почти без отклонений от нормы.К выходным снова похолодает. Уже в четверг и пятницу днем в столице будет до 21 градуса мороза, ночью — до минус 27, что ниже привычных отметок на 11-12 градусов. Снег не ожидается.
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татьяна позднякова, кольский полуостров, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о самых суровых за зиму морозах

11:12 15.02.2021 (обновлено: 12:31 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В ближайшие дни температура в Москве может опуститься до минус 26 градусов и стать самой низкой за эту зиму, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Неделя будет в основном без существенных осадков, единственное, что 17-го числа к нам нырнет с Кольского полуострова циклон, который отметится небольшим снегом", — добавила она.

В ночь на вторник температура в городе опустится до минус 26, по области — до минус 27. Днем будет минус 13-15, в Подмосковье — до минус 18. Возможно усиление западного ветра до 12-14 метров в секунду.
Среда станет самым теплым днем на неделе — до минус 15 в светлое время суток и до минус 16 ночью, то есть почти без отклонений от нормы.
К выходным снова похолодает. Уже в четверг и пятницу днем в столице будет до 21 градуса мороза, ночью — до минус 27, что ниже привычных отметок на 11-12 градусов. Снег не ожидается.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Татьяна ПоздняковаКольский полуостровПогодаМоскваОбщество
 
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