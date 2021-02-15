https://ria.ru/20210215/moskva-1597495097.html

Москвичей предупредили о самых суровых за зиму морозах

Москвичей предупредили о самых суровых за зиму морозах

В ближайшие дни температура в Москве может опуститься до минус 26 градусов и стать самой низкой за эту зиму, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:12

2021-02-15T11:12

2021-02-15T12:31

татьяна позднякова

кольский полуостров

погода

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В ближайшие дни температура в Москве может опуститься до минус 26 градусов и стать самой низкой за эту зиму, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.В ночь на вторник температура в городе опустится до минус 26, по области — до минус 27. Днем будет минус 13-15, в Подмосковье — до минус 18. Возможно усиление западного ветра до 12-14 метров в секунду.Среда станет самым теплым днем на неделе — до минус 15 в светлое время суток и до минус 16 ночью, то есть почти без отклонений от нормы.К выходным снова похолодает. Уже в четверг и пятницу днем в столице будет до 21 градуса мороза, ночью — до минус 27, что ниже привычных отметок на 11-12 градусов. Снег не ожидается.

https://ria.ru/20210215/pogoda-1597494507.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, кольский полуостров, погода, москва, общество