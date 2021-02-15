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Туризм
https://ria.ru/20210215/moskva-1597494627.html
Домодедово после снегопада работает по скорректированному расписанию
Домодедово после снегопада работает по скорректированному расписанию
Московский аэропорт "Домодедово" после сильного снегопада работает по скорректированному расписанию: авиакомпании переносят время вылета некоторых рейсов,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:08
2021-02-15T11:38
туризм
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" после сильного снегопада работает по скорректированному расписанию: авиакомпании переносят время вылета некоторых рейсов, заблаговременно предупреждая об этом пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."В настоящий момент аэропорт "Домодедово" работает по скорректированному расписанию. Это означает, что время вылета некоторых рейсов авиакомпании переносят, заблаговременно предупреждая об этом пассажиров. Пассажиры приезжают в аэропорт уже к новому времени вылета. Все воздушные суда отправляются согласно плану", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что за время аномального снегопада службы аэропорта очистили аэродром от более чем одного миллиона кубометра снега и по-прежнему работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания.Проблемы с вылетом из "Домодедово" начались в субботу утром. Днем корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в московском регионе. В пресс-службе "Домодедово" позднее заявили РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров.
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Задержка рейсов: снегопад парализовал работу аэропорта Домодедово
В аэропорту "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе. Более сорока рейсов, согласно табло, уже задержано. В залах ожидания скопились сотни людей, очередь выстроилась и в бизнес-зал. Все кафе и рестораны аэропорта заполнены до отказа. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу.
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новости - туризм, домодедово (аэропорт), москва, общество

Домодедово после снегопада работает по скорректированному расписанию

11:08 15.02.2021 (обновлено: 11:38 15.02.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве домодедово
Снегопад в Москве домодедово - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" после сильного снегопада работает по скорректированному расписанию: авиакомпании переносят время вылета некоторых рейсов, заблаговременно предупреждая об этом пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В настоящий момент аэропорт "Домодедово" работает по скорректированному расписанию. Это означает, что время вылета некоторых рейсов авиакомпании переносят, заблаговременно предупреждая об этом пассажиров. Пассажиры приезжают в аэропорт уже к новому времени вылета. Все воздушные суда отправляются согласно плану", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что за время аномального снегопада службы аэропорта очистили аэродром от более чем одного миллиона кубометра снега и по-прежнему работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания.
Проблемы с вылетом из "Домодедово" начались в субботу утром. Днем корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в московском регионе. В пресс-службе "Домодедово" позднее заявили РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров.
Снегопад в Москве домодедово - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 09:39
Аэропорт Домодедово за сутки аномального снегопада обслужил 321 рейс
 
ТуризмНовости - ТуризмДомодедово (аэропорт)МоскваОбщество
 
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