https://ria.ru/20210215/moskva-1597482101.html

Мужчина с дочкой выпали из окна дома на юго-западе Москвы

Мужчина с дочкой выпали из окна дома на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и ребенка на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:31

2021-02-15T09:31

2021-02-15T12:01

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и ребенка на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Тела мужчины и ребенка были обнаружены возле жилого дома на юго-западе Москвы."По данному факту возбуждено уголовное дело", — сказала Иванова. Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации ("Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Помимо этого, Иванова сообщила, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина с дочкой выпали из окна. Их тела были найдены на козырьке подъезда жилого дома. Также собеседник сообщил, что ранее в ДТП погибла супруга мужчины.

https://ria.ru/20210214/devochka-1597417425.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия