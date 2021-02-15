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Мужчина с дочкой выпали из окна дома на юго-западе Москвы
Мужчина с дочкой выпали из окна дома на юго-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и ребенка на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:31
2021-02-15T12:01
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и ребенка на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Тела мужчины и ребенка были обнаружены возле жилого дома на юго-западе Москвы."По данному факту возбуждено уголовное дело", — сказала Иванова. Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации ("Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Помимо этого, Иванова сообщила, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина с дочкой выпали из окна. Их тела были найдены на козырьке подъезда жилого дома. Также собеседник сообщил, что ранее в ДТП погибла супруга мужчины.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мужчина с дочкой выпали из окна дома на юго-западе Москвы

09:31 15.02.2021 (обновлено: 12:01 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и ребенка на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Тела мужчины и ребенка были обнаружены возле жилого дома на юго-западе Москвы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело", — сказала Иванова. Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации ("Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Помимо этого, Иванова сообщила, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина с дочкой выпали из окна. Их тела были найдены на козырьке подъезда жилого дома. Также собеседник сообщил, что ранее в ДТП погибла супруга мужчины.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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