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Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников
Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников
Сбербанк с апреля начнет в своем мобильном приложении подключать услугу, которая поможет клиентам выявлять звонки мошенников, сообщил зампред правления банка... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:19
2021-02-15T17:31
россия
мошенничество
кирилл царев
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сбербанк с апреля начнет в своем мобильном приложении подключать услугу, которая поможет клиентам выявлять звонки мошенников, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев."В ближайшем времени мы планируем внедрить ... услугу "кто звонит", чтобы и на этом уровне бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий", - рассказал он журналистам. Он добавил, что полноценное масштабирование данного сервиса начнется в апреле.Царев напомнил, что уже сегодня клиенты могут внести номер мошенника в базу банка, а также проверить, есть ли его собственный телефон или электронная почта в каких-либо мошеннических базах.Сбербанк в декабре сообщил, что начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь его антифрод-система будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам операторов связи.
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россия, мошенничество, кирилл царев, сбербанк россии, технологии

Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников

17:19 15.02.2021 (обновлено: 17:31 15.02.2021)
 
© Fotolia / lavioРазговор по мобильному телефону
Разговор по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сбербанк с апреля начнет в своем мобильном приложении подключать услугу, которая поможет клиентам выявлять звонки мошенников, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев.
"В ближайшем времени мы планируем внедрить ... услугу "кто звонит", чтобы и на этом уровне бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий", - рассказал он журналистам. Он добавил, что полноценное масштабирование данного сервиса начнется в апреле.
Царев напомнил, что уже сегодня клиенты могут внести номер мошенника в базу банка, а также проверить, есть ли его собственный телефон или электронная почта в каких-либо мошеннических базах.
Сбербанк в декабре сообщил, что начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь его антифрод-система будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам операторов связи.
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РоссияМошенничествоКирилл ЦаревСбербанк РоссииТехнологии
 
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