https://ria.ru/20210215/moshenniki-1597570725.html

Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников

Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников

Сбербанк с апреля начнет в своем мобильном приложении подключать услугу, которая поможет клиентам выявлять звонки мошенников, сообщил зампред правления банка... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:19

2021-02-15T17:19

2021-02-15T17:31

россия

мошенничество

кирилл царев

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сбербанк с апреля начнет в своем мобильном приложении подключать услугу, которая поможет клиентам выявлять звонки мошенников, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев."В ближайшем времени мы планируем внедрить ... услугу "кто звонит", чтобы и на этом уровне бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий", - рассказал он журналистам. Он добавил, что полноценное масштабирование данного сервиса начнется в апреле.Царев напомнил, что уже сегодня клиенты могут внести номер мошенника в базу банка, а также проверить, есть ли его собственный телефон или электронная почта в каких-либо мошеннических базах.Сбербанк в декабре сообщил, что начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: теперь его антифрод-система будет получать информацию о мошеннических звонках клиентам операторов связи.

https://ria.ru/20210213/moshennichestvo-1597302460.html

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2021

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россия, мошенничество, кирилл царев, сбербанк россии, технологии