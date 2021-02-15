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ЦБ предупредил банки о новой схеме краж со счетов юридических лиц
ЦБ предупредил банки о новой схеме краж со счетов юридических лиц
Центробанк предупредил кредитные организации о схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут красть деньги со счетов юридических лиц через... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:56
2021-02-15T17:05
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Центробанк предупредил кредитные организации о схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут красть деньги со счетов юридических лиц через мобильное приложение. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора.В ЦБ отметили, что хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их совершал, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей.Так, в письме приводят в пример случай, когда мошенник зашел в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, после чего перевел его в режим отладки, чтобы изучить порядок и структуру вызовов программного интерфейса ДБО.Регулятор рекомендовал банкам провести соответствующие проверки применяемых систем ДБО и ввести повышенный контроль за ними.
https://ria.ru/20210210/moshenniki-1596838175.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ предупредил банки о новой схеме краж со счетов юридических лиц

11:56 15.02.2021 (обновлено: 17:05 15.02.2021)
 
© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Fotolia / Gzorgz
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МОСКВА, 15 фев РИА Новости. Центробанк предупредил кредитные организации о схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут красть деньги со счетов юридических лиц через мобильное приложение. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора.
В ЦБ отметили, что хакерские атаки подготовлены на очень высоком уровне, а те, кто их совершал, хорошо разбираются в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и особенностях обработки платежей.
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В ЦБ рассказали, как мошенники используют блогеров для обмана россиян
Так, в письме приводят в пример случай, когда мошенник зашел в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, после чего перевел его в режим отладки, чтобы изучить порядок и структуру вызовов программного интерфейса ДБО.
"Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле "Номер счета отправителя" счет жертвы", — говорится в документе.
Регулятор рекомендовал банкам провести соответствующие проверки применяемых систем ДБО и ввести повышенный контроль за ними.
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