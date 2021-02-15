https://ria.ru/20210215/moroz-1597468798.html
Москвичей предупредили об утренних морозах
Москвичей предупредили об утренних морозах
Москвичей ожидают аномальные холода на этой неделе, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T02:27
2021-02-15T02:27
2021-02-15T02:27
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москвичей ожидают аномальные холода на этой неделе, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20210215/pogoda-1597468677.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество