https://ria.ru/20210215/moroz-1597468798.html

Москвичей предупредили об утренних морозах

Москвичей предупредили об утренних морозах

Москвичей ожидают аномальные холода на этой неделе, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T02:27

2021-02-15T02:27

2021-02-15T02:27

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москвичей ожидают аномальные холода на этой неделе, отклонение от нормы будет достигать 12 градусов, к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

https://ria.ru/20210215/pogoda-1597468677.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество