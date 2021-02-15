https://ria.ru/20210215/molodezh-1597222546.html

Всемирный день православной молодежи

Всемирный день православной молодежи

Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня. Идея празднования принадлежит Всемирному православному... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T01:17

2021-02-15T01:17

2021-02-15T01:17

справки

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Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня. Идея празднования принадлежит Всемирному православному молодежному движению "Синдесмос". В переводе с греческого языка сочетание "синдесмос" означает "единство духа в союзе мира". Всемирное братство православной молодежи "Синдесмос" было создано в 1953 году во Франции группой молодых православных богословов, в которую входили Иоанн Мейендорф, Николай Ниссиотис, Георгий Ходр, священник Александр Шмеман и другие.Вопросу создания постоянной организации православной молодежи была посвящена первая генеральная ассамблея движения "Синдесмос" в 1953 году. В конференции приняли участие около 50 участников различного этнического происхождения: русские, сербы, финны, грузины, румыны, сирийцы, индусы. Некоторые из них были официальными представителями, но большинство – частными лицами. С этого времени и отмечается день православной молодежи. Деятельность "Синдесмоса" получила благословение и поддержку всех поместных православных церквей и способствовала расширению современного свидетельства о православии в различных его аспектах. Литургическая жизнь, пастырская работа с молодежью, миссионерская деятельность, богословие, православное свидетельство в экуменическом контексте, диалог с Восточными православными церквами стали основными темами молодежных встреч и фестивалей.С 1989 года "Синдесмос" ежегодно проводит съезды, конференции, паломничества, семинары и совещания в России, на Украине и в Белоруссии.В настоящее время во Всемирное православное движение "Синдесмос" входят православные молодежные организации из 30 стран – Албании, Армении, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Греции, Египта, Кипра, Кении, Конго, Нигерии, России, Словакии, США, Франции, Финляндии, Чехии, Эстонии и др.Официально международный праздник – День православной молодежи был утвержден в 1992 году на XIV ассамблее глав всех поместных православных церквей. С 2002 года праздник получил распространение и в пределах Русской православной церкви. Всемирный день православной молодежи ежегодно отмечается во всем мире с учетом национальных особенностей каждой страны. Русская православная церковь уделяет большое внимание православной молодежи. В декабре 1990 года Священный Синод принял решение о создании единой молодежной церковной организации и благословил проведение Съезда православной молодежи. Открытие Съезда состоялось 25 января 1991 года в Москве в помещении домового храма в честь святой мученицы Татианы при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, где Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил торжественный молебен. В работе съезда приняли участие делегаты от всех епархий Русской православной церкви, представители Русского студенческого христианского движения, Всемирного движения православной молодежи "Синдесмос" и других зарубежных молодежных христианских организаций. Основным итогом съезда стало создание Всецерковного православного молодежного движения (ВПМД). В состав ВПМД вошли представители православных братств, молодежных приходских организаций, скаутских групп. Для нужд Всецерковного православного молодежного движения по благословению Священного Синода в 1991 году было передано Крутицкое Патриаршее подворье в Москве.К началу 1992 года региональные отделения ВПМД были зарегистрированы в Московской, Санкт-Петербургской, Смоленской, Костромской, Рязанской, Тульской, Ставропольской, Новосибирской и других епархиях. В ряде епархий под руководством правящих архиереев прошли региональные съезды православной молодежи. К августу 2000 года ВПМД было насчитывало 41 региональное отделение. В августе 2000 года для оптимизации молодежной миссии юбилейный Архиерейский Собор, принял решение об образовании синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви. По сути, произошло статусное и качественное преобразование ВПМД в новую церковную структуру высокого уровня. В 2001 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил создание епархиальных отделов по делам молодежи на всей канонической территории РПЦ.В июле 2017 года миссия среди молодежи была названа самым приоритетным направлением работы Русской православной церкви.Во Всемирный день православной молодежи проходят различные мероприятия. В этот день в епархиях проводится молодежная Божественная литургия, встречи духовенства с молодежью, концерты, костюмированные балы, квесты, награждение активных волонтеров.С 2014 года в Санкт-Петербурге в этот день проходит молодежный крестный ход. В 2020 году в Санкт-Петербурге праздник начался с Божественной литургии, затем состоялся молодежный крестный ход, в котором приняли участие более тысячи человек. Программу продолжил квест по сказкам Александра Пушкина на территории Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ), подготовленный студенческим объединением #Жизнь. Также прошла беседа о разнице между эгоизмом и любовью к себе с руководителем просветительского центра Сретенского монастыря Москвы, блогером иеромонахом Андроником (Пантаком). Далее состоялся финал фестиваля непрофессиональных короткометражных фильмов "Пленка" в доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине. В 2020 году ко Дню православной молодежи в Белгороде была приурочена серия мероприятий. Накануне праздника состоялась встреча дискуссионного клуба молодежного движения "Прав?Да!" на известной в городе арт-площадке "Мануфактура", темой которой стали вопросы, связанные с проблемой выбора будущего. Праздник начался с награждения 25 лучших участников, победителей и призеров областного конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства "Мой Бог". Продолжилось торжество концертом рок-группы Юлии Чичериной. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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