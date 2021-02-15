Всемирный день православной молодежи
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники крестного хода в честь Дня православной молодежи в Санкт-Петербурге
Всемирный день православной молодежи отмечается 15 февраля, в православный праздник Сретения Господня. Идея празднования принадлежит Всемирному православному молодежному движению "Синдесмос". В переводе с греческого языка сочетание "синдесмос" означает "единство духа в союзе мира".
Всемирное братство православной молодежи "Синдесмос" было создано в 1953 году во Франции группой молодых православных богословов, в которую входили Иоанн Мейендорф, Николай Ниссиотис, Георгий Ходр, священник Александр Шмеман и другие.
Вопросу создания постоянной организации православной молодежи была посвящена первая генеральная ассамблея движения "Синдесмос" в 1953 году. В конференции приняли участие около 50 участников различного этнического происхождения: русские, сербы, финны, грузины, румыны, сирийцы, индусы. Некоторые из них были официальными представителями, но большинство – частными лицами. С этого времени и отмечается день православной молодежи.
Деятельность "Синдесмоса" получила благословение и поддержку всех поместных православных церквей и способствовала расширению современного свидетельства о православии в различных его аспектах. Литургическая жизнь, пастырская работа с молодежью, миссионерская деятельность, богословие, православное свидетельство в экуменическом контексте, диалог с Восточными православными церквами стали основными темами молодежных встреч и фестивалей.
С 1989 года "Синдесмос" ежегодно проводит съезды, конференции, паломничества, семинары и совещания в России, на Украине и в Белоруссии.
В настоящее время во Всемирное православное движение "Синдесмос" входят православные молодежные организации из 30 стран – Албании, Армении, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Греции, Египта, Кипра, Кении, Конго, Нигерии, России, Словакии, США, Франции, Финляндии, Чехии, Эстонии и др.
Официально международный праздник – День православной молодежи был утвержден в 1992 году на XIV ассамблее глав всех поместных православных церквей.
С 2002 года праздник получил распространение и в пределах Русской православной церкви.
Всемирный день православной молодежи ежегодно отмечается во всем мире с учетом национальных особенностей каждой страны.
Русская православная церковь уделяет большое внимание православной молодежи. В декабре 1990 года Священный Синод принял решение о создании единой молодежной церковной организации и благословил проведение Съезда православной молодежи. Открытие Съезда состоялось 25 января 1991 года в Москве в помещении домового храма в честь святой мученицы Татианы при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, где Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил торжественный молебен. В работе съезда приняли участие делегаты от всех епархий Русской православной церкви, представители Русского студенческого христианского движения, Всемирного движения православной молодежи "Синдесмос" и других зарубежных молодежных христианских организаций. Основным итогом съезда стало создание Всецерковного православного молодежного движения (ВПМД). В состав ВПМД вошли представители православных братств, молодежных приходских организаций, скаутских групп. Для нужд Всецерковного православного молодежного движения по благословению Священного Синода в 1991 году было передано Крутицкое Патриаршее подворье в Москве.
К началу 1992 года региональные отделения ВПМД были зарегистрированы в Московской, Санкт-Петербургской, Смоленской, Костромской, Рязанской, Тульской, Ставропольской, Новосибирской и других епархиях. В ряде епархий под руководством правящих архиереев прошли региональные съезды православной молодежи. К августу 2000 года ВПМД было насчитывало 41 региональное отделение.
В августе 2000 года для оптимизации молодежной миссии юбилейный Архиерейский Собор, принял решение об образовании синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви. По сути, произошло статусное и качественное преобразование ВПМД в новую церковную структуру высокого уровня. В 2001 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил создание епархиальных отделов по делам молодежи на всей канонической территории РПЦ.
В июле 2017 года миссия среди молодежи была названа самым приоритетным направлением работы Русской православной церкви.
Во Всемирный день православной молодежи проходят различные мероприятия. В этот день в епархиях проводится молодежная Божественная литургия, встречи духовенства с молодежью, концерты, костюмированные балы, квесты, награждение активных волонтеров.
С 2014 года в Санкт-Петербурге в этот день проходит молодежный крестный ход.
В 2020 году в Санкт-Петербурге праздник начался с Божественной литургии, затем состоялся молодежный крестный ход, в котором приняли участие более тысячи человек. Программу продолжил квест по сказкам Александра Пушкина на территории Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ), подготовленный студенческим объединением #Жизнь. Также прошла беседа о разнице между эгоизмом и любовью к себе с руководителем просветительского центра Сретенского монастыря Москвы, блогером иеромонахом Андроником (Пантаком). Далее состоялся финал фестиваля непрофессиональных короткометражных фильмов "Пленка" в доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине.
В 2020 году в Санкт-Петербурге праздник начался с Божественной литургии, затем состоялся молодежный крестный ход, в котором приняли участие более тысячи человек. Программу продолжил квест по сказкам Александра Пушкина на территории Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ), подготовленный студенческим объединением #Жизнь. Также прошла беседа о разнице между эгоизмом и любовью к себе с руководителем просветительского центра Сретенского монастыря Москвы, блогером иеромонахом Андроником (Пантаком). Далее состоялся финал фестиваля непрофессиональных короткометражных фильмов "Пленка" в доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине.
В 2020 году ко Дню православной молодежи в Белгороде была приурочена серия мероприятий. Накануне праздника состоялась встреча дискуссионного клуба молодежного движения "Прав?Да!" на известной в городе арт-площадке "Мануфактура", темой которой стали вопросы, связанные с проблемой выбора будущего. Праздник начался с награждения 25 лучших участников, победителей и призеров областного конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства "Мой Бог". Продолжилось торжество концертом рок-группы Юлии Чичериной.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников