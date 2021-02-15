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Грузовик "Прогресс" отправился к Международной космической станции
Грузовик "Прогресс" отправился к Международной космической станции
С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2" с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:50
2021-02-15T07:50
2021-02-15T15:02
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2" с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Это второй российский космический пуск в этом году и первый — с Байконура. Его произвели в 7:45 мск с 31-й площадки, корабль уже вышел на орбиту."Прогресс" будет добираться до МКС два дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается в 9:20 мск 17 февраля.Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов. В том числе — аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.Российская еда и заплатки для трещинСреди грузов "Прогресса" также питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Из-за задержки запуска корабля, который должен был состояться в декабре, у них закончилась еда, и в феврале они перешли на рацион американцев. Также в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.Кроме того, на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которую зафиксировали в сентябре 2019 года. Ее вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры, одну из которых — длиной 4,5 сантиметра — обнаружили и временно закрыли заплаткой в конце 2020-го.В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который запустили в 2001 году и использовали для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС — 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978-го запустили 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2"
с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса
".
Это второй российский космический пуск в этом году и первый — с Байконура. Его произвели в 7:45 мск с 31-й площадки, корабль уже вышел на орбиту.
"Прогресс" будет добираться до МКС два дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается в 9:20 мск 17 февраля.
Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию
почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов. В том числе — аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
Российская еда и заплатки для трещин
Среди грузов "Прогресса" также питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Из-за задержки запуска корабля, который должен был состояться в декабре, у них закончилась еда, и в феврале они перешли на рацион американцев. Также в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
Кроме того, на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которую зафиксировали в сентябре 2019 года. Ее вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры, одну из которых — длиной 4,5 сантиметра — обнаружили и временно закрыли заплаткой в конце 2020-го.
В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением.
В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который запустили в 2001 году и использовали для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М"
, а стыковка с МКС — 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном
.
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс
, Майкл Хопкинс
, Виктор Гловер
и Шэннон Уолкер
, а также японец Соити Ногути
.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978-го запустили 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов
1 из 10
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.
2 из 10
Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.
3 из 10
Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.
4 из 10
Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.
5 из 10
Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
6 из 10
На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".
7 из 10
Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.
8 из 10
В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.
9 из 10
Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.
10 из 10
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.
1 из 10
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.
2 из 10
Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.
3 из 10
Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.
4 из 10
Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.
5 из 10
Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
6 из 10
На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".
7 из 10
Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.
8 из 10
В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.
9 из 10
Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.
10 из 10
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.