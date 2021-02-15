Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/mks-1597475195.html
Грузовик "Прогресс" отправился к Международной космической станции
Грузовик "Прогресс" отправился к Международной космической станции
С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2" с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:50
2021-02-15T15:02
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597494625_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_9c39430cecf2c3cd6bf9fbeefe319495.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2" с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Это второй российский космический пуск в этом году и первый — с Байконура. Его произвели в 7:45 мск с 31-й площадки, корабль уже вышел на орбиту."Прогресс" будет добираться до МКС два дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается в 9:20 мск 17 февраля.Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов. В том числе — аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.Российская еда и заплатки для трещинСреди грузов "Прогресса" также питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Из-за задержки запуска корабля, который должен был состояться в декабре, у них закончилась еда, и в феврале они перешли на рацион американцев. Также в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.Кроме того, на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которую зафиксировали в сентябре 2019 года. Ее вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры, одну из которых — длиной 4,5 сантиметра — обнаружили и временно закрыли заплаткой в конце 2020-го.В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который запустили в 2001 году и использовали для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС — 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978-го запустили 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210213/material-1597329811.html
https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597494625_68:0:1207:854_1920x0_80_0_0_4b4d0e4a269ae13669b48fa4c6920c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Грузовик "Прогресс" отправился к Международной космической станции

07:50 15.02.2021 (обновлено: 15:02 15.02.2021)
 
© Фото : РоскосмосЗапуск ракеты-носителя "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" с космодрома Байконур. Кадр из видеотрансяции
Запуск ракеты-носителя Союз-2 с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур. Кадр из видеотрансяции - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2" с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Это второй российский космический пуск в этом году и первый — с Байконура. Его произвели в 7:45 мск с 31-й площадки, корабль уже вышел на орбиту.
"Прогресс" будет добираться до МКС два дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается в 9:20 мск 17 февраля.
Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов. В том числе — аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 13:55
На МКС протестируют новый материал для защиты от радиации

Российская еда и заплатки для трещин

Среди грузов "Прогресса" также питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Из-за задержки запуска корабля, который должен был состояться в декабре, у них закончилась еда, и в феврале они перешли на рацион американцев. Также в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
Кроме того, на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которую зафиксировали в сентябре 2019 года. Ее вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры, одну из которых — длиной 4,5 сантиметра — обнаружили и временно закрыли заплаткой в конце 2020-го.
В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением.
Спрайты - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 08:00Наука
Ученые объяснили загадочные огни, которые видели с МКС
В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который запустили в 2001 году и использовали для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС — 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978-го запустили 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Апельсины, азот, микроскоп: "Прогресс" везет на МКС две тонны грузов
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
1 из 10

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
2 из 10

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
3 из 10

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур
4 из 10

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
5 из 10

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
6 из 10

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
7 из 10

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

Запуск РН Союз-2-1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 с космодрома Байконур
8 из 10

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
9 из 10

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур
10 из 10

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
1 из 10

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стал первым российским космическим пуском с Байконура в этом году.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
2 из 10

Грузовик будет добираться до МКС два дня и должен пристыковаться к модулю "Пирс" утром 17 февраля.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
3 из 10

Корабль доставит на станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
4 из 10

Среди грузов — питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых закончилась российская еда и которые перешли на американскую пищу.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
5 из 10

Кроме того, в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
6 из 10

На "Прогрессе" отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда".

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
7 из 10

Искать другие возможные трещины поможет мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. Их тоже везет корабль.

© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства
8 из 10

В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который использовали для выходов в открытый космос с начала 2000-х.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
9 из 10

Место "Пирса" займет новый модуль "Наука", его планируют запустить летом.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
10 из 10

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" c космодрома Байконур.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Перейти в фотобанк
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
Лента новостейМолния