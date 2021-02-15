https://ria.ru/20210215/mks-1597475195.html

Грузовик "Прогресс" отправился к Международной космической станции

Грузовик "Прогресс" отправился к Международной космической станции

С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2" с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:50

2021-02-15T07:50

2021-02-15T15:02

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2" с грузовым "Прогрессом МС-16". Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Это второй российский космический пуск в этом году и первый — с Байконура. Его произвели в 7:45 мск с 31-й площадки, корабль уже вышел на орбиту."Прогресс" будет добираться до МКС два дня, его стыковка к модулю "Пирс" ожидается в 9:20 мск 17 февраля.Кораблю предстоит доставить на Международную космическую станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов. В том числе — аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.Российская еда и заплатки для трещинСреди грузов "Прогресса" также питание для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Из-за задержки запуска корабля, который должен был состояться в декабре, у них закончилась еда, и в феврале они перешли на рацион американцев. Также в грузовик уложили яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.Кроме того, на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", которую зафиксировали в сентябре 2019 года. Ее вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры, одну из которых — длиной 4,5 сантиметра — обнаружили и временно закрыли заплаткой в конце 2020-го.В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать — армирующие накладки с клеевым соединением. В конце полета "Прогрессу" предстоит удалить с МКС старый модуль "Пирс", который запустили в 2001 году и использовали для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля "Наука", запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", а стыковка с МКС — 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с "Пирсом" отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводят коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978-го запустили 168 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210213/material-1597329811.html

https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука