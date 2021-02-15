Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца третьего задержанного по подозрению в нападении на правоохранителей на несогласованной акции 23 января во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в Приморье было возбуждено два уголовных дела по факту нападения на несогласованной акции 23 января на сотрудника Росгвардии и на полицейских. До этого были задержаны и заключены в СИЗО два подозреваемых, один из которых сам явился к следователю с повинной и, по данным защиты, публично извинился перед полицейскими. Позднее УМВД опубликовало фото еще трех предполагаемых участников потасовок с силовиками. В УМВД по Приморскому краю РИА Новости 11 февраля сообщили о задержании еще одного фигуранта – 46-летнего местного жителя. В СУСК уточняли, что он подозревается в нападении на полицейских.
"Заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник.
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Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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